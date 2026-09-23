Thiago Almada y Juan Foyth fueron desafectados de los amistosos de la Selección Argentina

Por sus respectivas lesiones, tanto el volante ofensivo como el defensor no formarán parte de los tres encuentros a disputarse en el país.

De cara a los amistosos frente a Bolivia, Burkina Faso y Benín por la fecha FIFA de septiembre, el entrenador de la Selección Argentina, Lionel Scaloni, recibió una mala noticia, debido a que finalmente no podrá contar ni con Thiago Almada ni con Juan Foyth.

“Los jugadores Juan Foyth y Thiago Almada quedan desafectados por lesión para la triple fecha de amistosos a disputarse en nuestro país”, informó en su cuenta oficial de X (ex Twitter) la Selección Argentina, para confirmar las dos bajas que tendrá Scaloni.

#SelecciónMayor Los jugadores Juan Foyth y Thiago Almada quedan desafectados por lesión para la triple fecha de amistosos a disputarse en nuestro país. pic.twitter.com/Fz3nZXkC25 — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) September 23, 2026

En el caso de Almada, su ausencia se debe a un desgarro en el cuádriceps que sufrió en su última presentación con la camiseta de River, en la derrota 2 a 1 ante Huracán. Allí el volante pidió el cambio a los cinco minutos tras sentir un pinchazo.

Foyth, por su parte, arrastra una lesión muscular desde finales de agosto, en el encuentro ante Alavés, y aún no se recuperó al 100%, por lo que Scaloni y su CT decidieron preservarlo. Cabe destacar que este año sufrió la rotura del tendón de Aquiles, por lo que tuvo una larga inactividad.

Los convocados de la Selección Argentina para esta fecha FIFA

ARQUEROS : Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán.

: Emiliano Martínez; Juan Musso, Gerónimo Rulli, Santiago Beltrán. DEFENSORES : Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios.

: Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Nicolás Tagliafico, Román Vega, Santiago Simón, Valentín Gómez, Nicolás Otamendi, Tomás Palacios. VOLANTES : Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Tobías Andrada, Equi Fernández.

: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Valentín Barco, Giovani Lo Celso, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Nicolás Paz, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Giuliano Simeone, Tobías Andrada, Equi Fernández. DELANTEROS: Nicolás González, Gianluca Prestianni, José Manuel López, Santiago Castro, Julián Alvarez, Lautaro Martínez, Lionel Messi, Leonel Flores.

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Los partidos de la Selección Argentina: fechas, sedes y rivales