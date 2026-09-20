El arquero fue convocado para la Selección Colombia y será baja a pesar del intento de Riquelme por evitar su viaje.

En el Nuevo Gasómetro, Boca Juniors encadenó una nueva victoria este domingo en el clásico ante San Lorenzo en el marco de la Fecha 10 del Torneo Clausura 2026. Antes del inicio de la Fecha FIFA, el Xeneize se acomodó en la tabla y ahora deberá arreglárselas con algunas bajas importantes.

Es que, el próximo domingo, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena enfrentarán en Rosario a Racing por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina. Álvaro Montero es baja confirmada por haber sido convocado por la Selección Colombia luego de su experiencia mundialista.

En conferencia de prensa, Arruabarrena confirmó esta situación y reveló detalles del intento de Juan Román Riquelme de retener al arquero para el crucial compromiso que se le viene al Xeneize ante la Academia.

“Habló el presidente con Néstor (Lorenzo) y fue claro. Lo necesita. Yo no le voy a cortar a un jugador la opción de representar a su selección”, explicó el Vasco sobre la charla entre Riquelme y el DT del combinado cafetero.

Por el retiro de David Ospina a nivel internacional, Montero tiene buenas chances de convertirse en el titular bajo los tres palos. En esta gira por Estados Unidos, Colombia enfrentará a México, Paraguay y Perú.

Álvaro Montero, citado para Colombia.

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Los partidos que se pierde Montero en Boca

Por su ausencia debido a la gira con la Selección Colombia, el arquero de Boca será baja para los cuartos de final de Copa Argentina ante Racing y para la Fecha 11 del Torneo Clausura 2026 ante Unión de Santa Fe.

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