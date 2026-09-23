Boca hoy: el post fallo de Copa Argentina, el posible 11 vs. Racing con una baja y la vuelta de Ayrton Costa

Este miércoles 23 de septiembre es el primer día en el que Boca se puede considerar oficialmente clasificado a los cuartos de final de la Copa Argentina. Si bien puertas adentro siempre lo tuvo en cuenta, el fallo a su favor pese al reclamo de Vélez le deja la tranquilidad plena para pensar en el duelo ante Racing, que ya fue confirmado por el propio certamen.

Además, en Boca Predio, el Vasco Arruabarrena comienza a graficar un posible 11 con una buena noticia: Ayrton Costa estuvo a la par del grupo al 100% y volverá a formar parte del equipo luego de 37 días de ausencia. A continuación, todas las novedades del Mundo Boca de este miércoles 23 de septiembre.

La posible formación de Boca vs. Racing

Con la confirmación oficial del duelo de Copa Argentina, el Vasco ya empieza a definir las cuestiones futbolísticas del compromiso que se disputará este domingo en Rosario ante la Academia.

De no mediar inconvenientes, Boca repetirá una vez más el mismo equipo de campo de los últimos dos compromisos, ante Sao Paulo y San Lorenzo, con el único cambio obligatorio en el arco ante la ausencia de Álvaro Montero, quien se encuentra representando a la Selección Colombia en la fecha FIFA.

El resto, el equipo que ya sale de memoria: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco.

Las novedades del entrenamiento de Boca

Además de diagramar el posible 11 para el domingo, las noticias en Boca Predio fueron positivas en las últimas horas. Ayrton Costa dejó atrás su lesión en un 100% y se reincorporó a los entrenamientos del equipo de manera total, y si bien ahora correrá de atrás en el once titular debido al gran momento de Jagger Herrera, lo cierto es que el Vasco recuperó una pieza importante para tener variantes en la defensa. Será parte de los convocados vs. Racing.

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Por otra parte, Rodrigo Battaglia va a recibir el alta médica este miércoles o, a más tardar, mañana. Una vez que eso suceda, va a trabajar a la par en todo el entrenamiento por primera vez luego de largos meses de ausencia por la operación que se realizó en el tendón de Aquiles. Por ahora, en Boca lo piensan como posibilidad ante Unión, aunque no está descartada su presencia en la nómina para este domingo.

Por último, Arruabarrena le guarda el lugar en el 11 inicial a Leonel Flores, pero no se está entrenando con el plantel porque se encuentra en la Selección Argentina. Se reincorporará este jueves a las prácticas y, luego del partido ante Racing, volverá al predio de AFA para seguir con la Mayor en esta fecha FIFA.

Habló Mitjans, Presidente del Tribunal, sobre el fallo ante Vélez

Una vez que se conoció el fallo, salió a hablar el Presidente del Tribunal de Disciplina, Fernando Mitjans. En diálogo con Diario Olé, el mandamás explicó el principal motivo por el que no era válido descalificar a Boca: “Es cierto que el convenio colectivo le daba a Vélez fundamentos para presentar la protesta, pero el artículo dice que no pueden jugar más de cinco extranjeros y no dice qué sanción lleva. Y el reglamento de la Copa Argentina dice que pueden jugar todos aquellos que estén inscriptos en AFA. No distingue entre extranjeros y nacionales“.

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En adición, en Radio La Red, Mitjans sentenció: “La Copa Argentina tiene un reglamento que dice que cualquier jugador inscripto puede participar. No habla de extranjeros. No hubo ninguna duda con el fallo, fue por unanimidad. Si entraba Romero, ahí podrían existir grises para la protesta de Vélez. Como no entró, el fallo fue claro: Boca cometió un error administrativo. No sacó ventaja deportiva y por una planilla mal confeccionada, no podes eliminar a un equipo de una copa. Sería excesiva la sanción“.

Acá, el resto de sus declaraciones.

Cuándo y dónde se juegan los cuartos de final de la Copa Argentina ante Racing

El partido entre Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 se disputará el domingo 27 de septiembre en el Gigante de Arroyito de Rosario Central. En un principio estaba pautado para que se juegue en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, pero el amistoso de la Selección Argentina ante Bolivia del 30/09 obligó a cambiar la sede.

Respecto al horario, el duelo quedó pautado para dicho domingo 27 a las 17:00. Así las cosas, solo resta conocerse quién será el árbitro.