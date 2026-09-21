Boca hoy: horario ante Vasco, el cruce entre Arruabarrena y Merentiel y más

De la mano de Arruabarrena, Boca sigue creciendo en el certamen local y venció a San Lorenzo para meterse en zona de Copa Libertadores a través de la tabla anual. Además, se conocieron los horarios para los partidos de Copa Sudamericana contra Vasco da Gama.

Se revelaron días y horarios de Boca vs. Vasco da Gama

Cada vez falta menos para que Boca enfrente a Vasco da Gama por las semifinales de la Copa Sudamericana 2026. La serie que definirá a uno de los finalistas del certamen, ya tiene días y horarios confirmados para ambos partidos que se llevarán a cabo en La Bombonera y en Río de Janeiro, aunque aún resta conocer en qué estadio se jugará.

Cabe recordar que el Xeneize eliminó a Sao Paulo en los cuartos de final, al imponerse con un global de 2-1 por haber ganado de local y luego empatar en el siempre complicado Morumbí. En contraparte, el elenco brasileño venció a Independiente Santa Fe con un resultado total de 2-0 para avanzar a la siguiente instancia de la competición.

El consejo de Arruabarrena a Leonel Flores tras su convocatoria a la Selección Argentina

Desde su irrupción en el primer equipo de Boca, Leonel Flores logró consolidarse rápidamente como una pieza clave dentro del XI titular comandado por Rodolfo Arruabarrena, a tal punto que le sacó el puesto a Sebastián Villa, quien llegó en el último mercado de pases a cambio de 6 millones de dólares.

Estos buenos rendimiento del delantero de 19 años hicieron que Lionel Scaloni lo empiece a seguir de cerca, y es por eso que fue convocado para formar parte de los tres amistosos de la Selección Argentina en la fecha FIFA de septiembre, ante Bolivia, Burkina Faso y Benín.

El picante cruce entre Merentiel y Arruabarrena que no se vio en TV

Boca sumó tres puntos de oro ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro tras ganar 2 a 0 con tantos de Lozano y Merentiel. Los de Rodolfo Arruabarrena supieron aprovechar el hombre de más que tuvieron durante gran parte del encuentro, golpearon en los momentos justos y se volvieron con tres puntos sumamente valioso, tanto para acomodarse dentro de los ocho mejores de la Zona A como también en la tabla anual.

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A falta de diez minutos para el cierre del partido, Arruabarrena decidió hacer dos cambios juntos: ingresaron Villa y Belmonte en lugar de Flores y Merentiel, pero la Bestia no interpretó que el que tenía que salir era él. Su primera reacción fue decir que no, pero cuando se da cuenta que se trataba de él, comenzó a salir para evitar que pasen los diez segundos y su reemplazante deba estar un minuto fuera. El Vasco fue picante y le dijo: “Dale, salí la c… de tu hermana”. Esta situación no se vio en la transmisión oficial, sino que ESPN lo captó en sus cámaras exclusivas.

Arruabarrena confirmó que Boca pierde a Álvaro Montero para el duelo ante Racing

En el Nuevo Gasómetro, Boca Juniors encadenó una nueva victoria este domingo en el clásico ante San Lorenzo en el marco de la Fecha 10 del Torneo Clausura 2026. Antes del inicio de la Fecha FIFA, el Xeneize se acomodó en la tabla y ahora deberá arreglárselas con algunas bajas importantes.

Es que, el próximo domingo, los dirigidos por Rodolfo Arruabarrena enfrentarán en Rosario a Racing por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina. Álvaro Montero es baja confirmada por haber sido convocado por la Selección Colombia luego de su experiencia mundialista.