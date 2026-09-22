El fallo de AFA sobre los 8avos de final de la Copa Argentina dio como clasificado a Boca sobre Vélez

Finalmente, el clasificado será Boca luego de que la AFA determinara que no hubo alineación indebida de parte del Xeneize.

Exactamente veinte días pasaron desde que Boca eliminó a Vélez de la Copa Argentina en los octavos de final y exactamente dieciocho desde que se dio a conocer la polémica por la que la clasificación del Xeneize entró en suspenso.

Es que el equipo de la Ribera se presentó en aquel partido con seis extranjeros firmando planilla, algo que no está permitido según el reglamento del torneo local, aunque solo cinco de ellos disputaron minutos en cancha. Álvaro Montero, Leandro Lozano, Sebastián Villa, Enner Valencia y Carlos Palacios sumaron minutos, mientras que Ángel Romero se quedó en el banco de suplentes.

Y si bien el propio reglamento de Copa Argentina se diferencia del que posee el torneo, ya que en esta competencia, la alineación indebida de Boca se hubiera hecho efectiva si los seis extranjeros jugaban, lo cierto es que Vélez reclamó la descalificación del Xeneize al alinearse con el reglamento de AFA.

Este jueves 17 de septiembre, el tribunal de AFA hizo oficial el fallo y dio como clasificado a los cuartos de final a Boca. Ahora, será rival de Racing el próximo domingo 27. A continuación, el fallo completo y los detalles.

El fallo de AFA sobre el incidente Boca – Vélez

El Tribunal de Disciplina encontró culpable a Boca por contar con 6 extranjeros en la planilla del partido, pero al no contar todos con minutos, decidió ratificar su clasificación a cuartos de final. Sin embargo, el Xeneize deberá cumplir con una serie de castigos.

El Tribunal sancionó a Boca con “una multa equivalente a mil valores de entrada por la infracción reglamentaria acreditada y conforme a facultades de determinación y graduación de las sanciones disciplinarias previstas por el Código Disciplinario”.

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Cuándo y dónde se juegan los cuartos de final de la Copa Argentina

A falta de confirmación oficial, el partido entre Boca y Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 se disputará el domingo 27 de septiembre en el Gigante de Arroyito de Rosario Central. En un principio estaba pautado para que se juegue en el Mario Alberto Kempes de Córdoba, pero el amistoso de la Selección Argentina ante Bolivia del 30/09 obligó a cambiar la sede.

Respecto al horario, aún no se confirmó ni siquiera extraoficialmente, aunque la intención es el partido se dispute por la tarde. El horario que los organismos de seguridad y los clubes manejan es de las 17:00, aunque resta oficialización.

Cómo está el cuadro de cuartos de final de la Copa Argentina

Lado izquierdo del cuadro

Banfield 1 (7) – (6) 1 Deportivo Riestra – Se disputó el 9/9

1 (7) – – Se disputó el 9/9 Boca – Racing – A disputarse el 27/9

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Lado derecho del cuadro