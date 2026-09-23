Fernando Mitjans, presidente del Tribunal de Disciplina, explicó el fallo a favor de Boca: “Sería excesiva la sanción”

El mandamás del tribunal recorrió varios medios tras la publicación del fallo y fue contundente: "Es como decir: robamos una manzana y te doy cadena perpetua".

Luego de varios días de idas y vueltas, el pasado jueves 22 de septiembre salió el fallo del Tribunal de Disciplina sobre el partido entre Boca y Vélez por los octavos de final de la Copa Argentina. Allí, el ente judicial desestimó el reclamo del Fortín y dio al equipo de la Ribera como clasificado a la próxima instancia del certamen federal, en la que enfrentará a Racing.

Los argumentos de Vélez para que se accione con la descalificación por alineación indebida al contar con seis extranjeros en la planilla no fue considerada por el Tribunal debido a que se tomó en cuenta el reglamento de Copa Argentina. En el mismo, Boca no cometió una ventaja deportiva, sino un error administrativo.

Una vez que se conoció el fallo, salió a hablar el Presidente del Tribunal de Disciplina, Fernando Mitjans. En diálogo con Diario Olé, el mandamás explicó el principal motivo por el que no era válido descalificar a Boca: “Es cierto que el convenio colectivo le daba a Vélez fundamentos para presentar la protesta, pero el artículo dice que no pueden jugar más de cinco extranjeros y no dice qué sanción lleva. Y el reglamento de la Copa Argentina dice que pueden jugar todos aquellos que estén inscriptos en AFA. No distingue entre extranjeros y nacionales“.

En adición, en Radio La Red, Mitjans sentenció: “La Copa Argentina tiene un reglamento que dice que cualquier jugador inscripto puede participar. No habla de extranjeros. No hubo ninguna duda con el fallo, fue por unanimidad. Si entraba Romero, ahí podrían existir grises para la protesta de Vélez. Como no entró, el fallo fue claro: Boca cometió un error administrativo. No sacó ventaja deportiva y por una planilla mal confeccionada, no podes eliminar a un equipo de una copa. Sería excesiva la sanción“.

Siendo incluso más detallista en la cuestión, nuevamente con Olé, el Presidente del TdC señaló: “El derecho no funciona tomando un artículo de acá y otro de allá de manera aislada. Hay que tomar las normas en conjunto. También analizamos la jurisprudencia internacional y nuestra propia jurisprudencia”.

En diálogo con Olé, Fernando Mitjans explicó el por qué de la NO eliminación a Boca en Copa Argentina. ✍️ pic.twitter.com/UMEg3iYxUz — Bolavip Argentina (@BolavipAr) September 23, 2026

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A la hora de explicar por qué cabía la sanción económica, Mitjans dijo: “¿Era proporcional eliminar a Boca de una fase clasificatoria por un error administrativo en una planilla? Ese error administrativo está contemplado y tiene una sanción económica. Para los compañeros que actuaron en este caso -yo no voto desde que asumí la presidencia- hubiera sido desproporcionado eliminar a Boca”.

Por último, graficó la situación con un ejemplo mundado: “Es como decir: robamos una manzana y te doy cadena perpetua. La sanción sería mucho más gravosa que la infracción cometida”.

El fallo de AFA sobre el incidente Boca – Vélez

El Tribunal de Disciplina encontró culpable a Boca por contar con 6 extranjeros en la planilla del partido, pero al no contar todos con minutos, decidió ratificar su clasificación a cuartos de final. Sin embargo, el Xeneize deberá cumplir con una serie de castigos.

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El Tribunal sancionó a Boca con “una multa equivalente a mil valores de entrada por la infracción reglamentaria acreditada y conforme a facultades de determinación y graduación de las sanciones disciplinarias previstas por el Código Disciplinario”.

Cuándo se juega Boca vs. Racing por los 4tos de final de la Copa Argentina

Domingo 27 de septiembre

17:00 horas

Estadio Gigante de Arroyito (Rosario)

En síntesis

El Tribunal de Disciplina confirmó la clasificación de Boca tras desestimar el reclamo de Vélez.

confirmó la clasificación de tras desestimar el reclamo de Vélez. Fernando Mitjans , presidente del Tribunal, explicó que Boca cometió solo un error administrativo.

, presidente del Tribunal, explicó que cometió solo un error administrativo. El fallo unánime determinó aplicarle a Boca únicamente una sanción económica proporcional.