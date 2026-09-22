River hoy: el guiño de Prestianni y la posibilidad de regalarle una camiseta al Papa

Todas las novedades del Millonario de este martes 22 de septiembre, en el inicio de la fecha FIFA que tendrá a varios futbolistas del club de Núñez convocados.

Todo lo que el hincha de River tiene que saber este martes 22 de septiembre de 2026. Gianluca Prestianni se sumó a la Selección Argentina y reveló el pedido que le hizo a Nicolás Otamendi, el regalo riverplatense que podría recibir el Papa León XIV en su visita a Argentina, la revelación de Demichelis y el pedido que hará el club en el Comité Ejecutivo de la AFA.

El guiño de Prestianni

Gianluca Prestianni es una de las tantas joyas que se formaron en la cantera de Vélez. Allí también dio sus primeros pasos en Primera y para comienzos de 2024 emigró a Benfica, que desembolsó 9 millones de euros por el 85% de su pase. El pibe de 20 años, dueño de un talento digno de destacar, en más de una oportunidad estuvo en el radar de River, pero nunca se llegó a avanzar porque el conjunto portugués no tiene intenciones de cederlo.

Tras ser convocado a la Selección Argentina para los amistosos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, Prestianni llegó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza y fue interceptado por la prensa. Al ser consultado por su relación de amistad con Nicolás Otamendi, el atacante formado en Vélez dijo: “Obviamente cada vez que puedo lo miro”.

Además, agregó: “El otro día le hablé a Otamendi y le dije que me guarde una camiseta. Espero verlo pronto, me pone muy feliz que cumplió el sueño de jugar en River”. Por otro lado, le consultaron sobre los rumores que lo ubicaron cerca de club de Núñez y dijo: “Hoy estoy feliz en Europa, soy muy chico y tengo que aprovechar y más adelante uno no sabe lo que puede pasar”.

Gianluca Prestianni. (Foto: Getty).

¿Regalo riverplatense para el Papa León XIV?

Cada vez falta menos para que el Papa León XIV llegue a la Argentina. Su Santidad visitará el país entre el 8 y el 11 de noviembre: dirá presente en Córdoba y también en Buenos Aires, en lo que se espera que sea una visita histórica. Como era de esperar, habrá un mínimo espacio para el fútbol, al menos así lo confirmó Pablo Quirno, el Canciller del país.

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Pablo Quirno es hincha de River y en diálogo con Radio La Red confirmó que hará el intento para regalarle una casaca del Millonario: “Vamos a ver qué se puede hacer dentro de toda la parte protocolar“. Además, agregó: “Siempre hay espacio para que River se cuele en alguna conversación“.

Al Canciller le preguntaron si la camiseta llevaría algún número y su respuesta trajo cierta polémica: “El 14, que además tienen los Borrachos del Tablón“. Cabe recordar que el 14 es el número de que utiliza la barra brava del Millonario, además del que lleva León, por ser el decimocuarto Papa que eligió dicho nombre.

El Papa León XIV. (Foto: Getty).

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La revelación de Demichelis

En un comienzo de temporada irregular, Martín Demichelis abrió su ciclo como entrenador de RB Leipzig. El entrenador argentino afronta su segunda experiencia en Alemania luego de haber pasado por las divisiones juveniles de Bayern Múnich en el inicio de su carrera.

En ese contexto, luego de la caída ante Bayer Leverkusen este fin de semana, Micho se refirió a uno de los argentinos que tuvo enfrente y reveló que tuvo la intención de ficharlo cuando estaba al frente de River Plate, en 2023 y 2024.

Se trata de Facundo Medina, el flamante refuerzo de Leverkusen que jugó el Mundial 2026 con momentos de protagonismo como lateral izquierdo. El surgido del Millonario no tuvo oportunidades en la Primera de ese club, pero Demichelis buscó repatriarlo.

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“Como entrenador de River, quise fichar a Facu, pero era demasiado caro”, recordó el actual entrenador de RB Leipzig sobre el defensor que militaba en Lens de Francia por aquellos años.

Martín Demichelis. (Foto: Getty).

El pedio de River en el Comité Ejecutivo de AFA

Es de público conocimiento que, desde hace un tiempo ya considerable, River ha comenzado a confrontar a la Asociación del Fútbol Argentino que encabeza Chiqui Tapia. De hecho, de manera repetida, Stefano Di Carlo, presidente del conjunto Millonario, ha deslizado declaraciones filosas y sin demasiados filtros contra la casa madre del fútbol doméstico.

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En medio de ese panorama, este lunes, por intermedio de sus canales oficiales, la entidad del barrio porteño de Núñez compartió detalles relacionados con un documento crítico que elevará en las próximas horas ante el Comité Ejecutivo de la AFA. Una nueva demostración de que no hay ninguna intención de frenar con la confrontación latente.

Según indicó River, el documento presentará un diagnóstico y una propuesta concreta para cada uno de los aspectos que comprometen la competencia en la actualidad, argumentando que se trata de una demanda que el fútbol argentino tiene para que sus torneos estén a la altura de las circunstancias y también de su historia.

“Cambiar el formato de las competencias, con reducción gradual de equipos en la Primera División, y reglas que no se modifiquen mientras el torneo transcurre”.

“Reordenar el calendario y la ventana del mercado de pases”.

“Establecer criterios en términos de procedimientos institucionales y acceso a la información”.

“Rediscutir los roles de quienes hoy conducen el arbitraje argentino. Y, fundamentalmente, definir criterios objetivos para las designaciones arbitrales. A su vez, hacer una evaluación por rendimiento y un comité independiente que las audite”.

“Sostener el funcionamiento solidario en lo que refiere a la distribución de ingresos entre los clubes. Replantear la generación de recursos de AFA. Proponer distintas líneas de acción para generar más y nuevos recursos”.

“Reformular el modelo de derechos de televisión, tanto nacionales como internacionales”.

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Bajo esa órbita, River indicó que dicho documento se fija en el marco general de la posición institucional del club. Por ende, señaló que cada uno de los ejes propuestos será profundizado con proyectos específicos y rigurosidad técnica, construyendo, de manera colaborativa, con el conjunto de los clubes miembros de la AFA.

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