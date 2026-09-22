Vélez vuelve al ataque tras el fallo de AFA a favor de Boca: apelación, nuevas medidas y reclamo al TAS

El Tribunal de Disciplina confirmó la clasificación de Boca a cuartos de final, pero en Liniers no se quedan de brazos cruzados.

El Tribunal de Disciplina de la AFA falló a favor de Boca Juniors este miércoles por el reclamo de Vélez Sarsfield tras su eliminación en los octavos de final de la Copa Argentina. El Fortín denunció que 6 extranjeros del Xeneize firmaron planilla, excediéndose por uno.

Sin embargo, las autoridades consideraron que al no ingresar Ángel Romero, el equipo del Vasco Arruabarrena no contó con ventaja deportiva, algo que no conforma en Liniers. Su vicepresidente, Nelson Pugliese, ya avisó que Vélez irá por más.

En diálogo con Radio La Red, el próximo candidato a presidente por el oficialismo confirmó que el Fortín apelará este fallo y presentará un recurso de amparo para que se suspenda la Copa Argentina 2026 hasta revisar esta decisión del Tribunal, además de analizar elevar el reclamo al TAS.

“Estoy hablando con la gente de legales porque vamos a apelar la medida ante AFA. Vamos a presentar un recurso de amparo y que se suspenda el campeonato. Si hay que ir al TAS, iremos al TAS”, confirmó Pugliese.

El fallo de AFA sobre el incidente Boca – Vélez

El Tribunal de Disciplina encontró culpable a Boca por contar con 6 extranjeros en la planilla del partido, pero al no contar todos con minutos, decidió ratificar su clasificación a cuartos de final. Sin embargo, el Xeneize deberá cumplir con una serie de castigos.

El Tribunal sancionó a Boca con “una multa equivalente a mil valores de entrada por la infracción reglamentaria acreditada y conforme a facultades de determinación y graduación de las sanciones disciplinarias previstas por el Código Disciplinario”.

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Cómo está el cuadro de cuartos de final de la Copa Argentina

Lado izquierdo del cuadro

Banfield 1 (7) – (6) 1 Deportivo Riestra – Se disputó el 9/9

1 (7) – – Se disputó el 9/9 Boca – Racing – A disputarse el 27/9

Lado derecho del cuadro

Atlético Tucumán 1 (3) – (2) 1 Independiente Rivadavia – Se disputó el 16/9

– Se disputó el 16/9 Platense – Estudiantes de La Plata – A disputarse el 1/10

Datos clave

Vélez apelará ante AFA y pedirá suspender la Copa Argentina 2026 .

apelará ante y pedirá suspender la . La AFA multó a Boca con 1.000 entradas por incluir seis extranjeros.

multó a con 1.000 entradas por incluir seis extranjeros. Boca enfrentará a Racing en cuartos el 27 de septiembre.