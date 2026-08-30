Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
TORNEO CLAUSURA

Otro cachetazo para Racing: cayó ante Independiente Rivadavia y quedó más lejos en el Torneo Clausura

La Academia manejó la primera ventaja, pero no logró sostenerla y se va con las manos vacías de Mendoza.

Racing cayó ante Independiente Rivadavia.
© GettyRacing cayó ante Independiente Rivadavia.

En el Estadio Bautista Gargantini de Mendoza, Independiente Rivadavia triunfó este domingo por 3-1 ante Racing Club en el marco de la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026. Ríos, Sartori y Arce fueron los autores de los goles para la Lepra Mendocina.

Con este resultado, la Academia no levanta cabeza en el certamen local y se mantiene anteúltimo en su zona. La derrota ante un rival directo dejó a los de Vojvoda ahora a 5 puntos de la clasificación a la próxima ronda.

+ Seguinos en

El gol de Arce para Independiente Rivadavia: 3-1

El gol de Sartori para Independiente Rivadavia: 2-1

El gol de Ríos para Independiente Rivadavia: 1-1

El gol de Miljevic para Racing: 1-0

El penal que Cambeses le atajó a Arce: 0-0

El penal que le cobraron a Racing

Minuto a minuto

Las formaciones de Independiente Rivadavia y Racing

INDEPENDIENTE RIVADAVIA: Nicolás Bolcato; Leonard Costa, Ivan Villalba, Sheyko Studer, Leonel Bucca; Leonel Ríos, Tomás Bottari, José Florentín, Matías Fernández; Maximiliano Salas y Álex Arce.

RACING: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Luis Espino; Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza; Matko Miljevic, Tomás Conechny y Adrián Martínez.

Así está la tabla del Torneo Clausura 2026

Datos clave

  • Independiente Rivadavia y Racing se enfrentan a las 21:30 por el Torneo Clausura 2026.
  • Maravilla Martínez vuelve en Racing tras recibir una reducción de sanción por AFA.
  • Maxi Salas jugará en el local para enfrentar a su exequipo en Mendoza.
Agustín Vetere
Agustín Vetere
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones