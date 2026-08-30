Otro cachetazo para Racing: cayó ante Independiente Rivadavia y quedó más lejos en el Torneo Clausura

En el Estadio Bautista Gargantini de Mendoza, Independiente Rivadavia triunfó este domingo por 3-1 ante Racing Club en el marco de la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026. Ríos, Sartori y Arce fueron los autores de los goles para la Lepra Mendocina.
Con este resultado, la Academia no levanta cabeza en el certamen local y se mantiene anteúltimo en su zona. La derrota ante un rival directo dejó a los de Vojvoda ahora a 5 puntos de la clasificación a la próxima ronda.
El gol de Arce para Independiente Rivadavia: 3-1
EL GOL DE ARCE PARA LIQUIDARLO ANTE RACING— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 31, 2026
El delantero de Independiente Rivadavia se fue mano a mano y puso el 3-1 definitivo.
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El gol de Sartori para Independiente Rivadavia: 2-1
GOL DE SARTORI PARA EL 2-1 DE INDEPENDIENTE RIVADAVIA— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 31, 2026
En la primera intervención luego de su ingreso, el delantero dio vuelta el partido ante Racing.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/BLwi8N9xFe
El gol de Ríos para Independiente Rivadavia: 1-1
RÍOS CONVIRTIÓ EL EMPATE ANTE RACING— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 31, 2026
Tras una serie de rebotes en el área, el jugador de Independiente Rivadavia puso el 1-1 ante La Academia.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/HTOSCdDVCQ
El gol de Miljevic para Racing: 1-0
¡GOLAZO DE MATKO!— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 31, 2026
Miljevic puso el 1-0 de Racing ante Independiente Rivadavia
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El penal que Cambeses le atajó a Arce: 0-0
¡¡CAMBESES AL RESCATE!! El arquero de Racing, especialista desde los 12 pasos, le atajó un gran remate al paraguayo Arce y evitó el 1-0 de Independiente Rivadavia en el comienzo del partido. pic.twitter.com/XUIZ2zSXi4— SportsCenter (@SC_ESPN) August 31, 2026
El penal que le cobraron a Racing
A BUCCA LE SACARON LA CAMISETA Y HAY PENAL ANTE RACING— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 31, 2026
El jugador de Independiente Rivadavia sufrió una clara sujeción dentro del área y, tras la revisión, se sancionó la pena máxima.#LPFxTNTSports pic.twitter.com/Nsm95Ld2CI
Minuto a minuto
Las formaciones de Independiente Rivadavia y Racing
INDEPENDIENTE RIVADAVIA: Nicolás Bolcato; Leonard Costa, Ivan Villalba, Sheyko Studer, Leonel Bucca; Leonel Ríos, Tomás Bottari, José Florentín, Matías Fernández; Maximiliano Salas y Álex Arce.
RACING: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Mateo Martínez, Gonzalo Escudero, Luis Espino; Matías Zaracho, Leonel Pérez, Ulises Ortegoza; Matko Miljevic, Tomás Conechny y Adrián Martínez.
Así está la tabla del Torneo Clausura 2026
Datos clave
- Independiente Rivadavia y Racing se enfrentan a las 21:30 por el Torneo Clausura 2026.
- Maravilla Martínez vuelve en Racing tras recibir una reducción de sanción por AFA.
- Maxi Salas jugará en el local para enfrentar a su exequipo en Mendoza.