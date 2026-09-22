Primeros valores de mercado para Jagger Herrera y Leonel Flores: ambos al top 10 de los más cotizados de Boca

El sitio especializado Transfermarkt le puso cotización oficial a los dos pibes de Boca que se conviertieron en piezas importantes para el Vasco Arruabarrena.

Así como sucedió en la primera parte del 2026 con la irrupción de Tomás Aranda en la primera de Boca, este segundo semestre fueron Leonel Flores y Facundo Herrera los pibes del semillero xeneize que saltaron a primera y se convirtieron en piezas clave del equipo que ahora dirige el Vasco Arruabarrena.

Con sus respectivas características y roles para el equipo, el extremo y el zaguero central se afianzaron en el primer equipo del club de la Ribera. Y así como el DT los recomenzó con sus titularidades y su importancia para Boca este semestre, el mercado también al revelarse por primera vez sus valores.

Es que si bien Boca les puso una cláusula de rescisión de 20 millones de dólares, como a cualquier juvenil que firma su primer contrato profesional, el sitio especializado Transfermarkt no tenía sus valores hasta estas últimas horas. Con una nueva actualización, en la que incluso se movieron varios valores dentro del plantel de Boca, se dispuso un valor inicial elevado para ambos juveniles.

Leo Flores posee, ahora, una cotización de 8 millones de euros, e integra el top 3 de futbolistas de mayor valor de Boca y top 5 del fútbol argentino. Jagger, en cambio, tiene un valor de 5 millones de euros y se convirtió en el noveno más cotizado del Xeneize.

Los números de Leonel Flores y Facundo Herrera en Boca

Desde su debut en el primer equipo del Xeneize, el delantero de 19 años lleva disputados un total de 16 partidos, en los que marcó dos goles y aportó tres asistencias. Además, recibió tres tarjetas amarillas y no fue expulsado en 1167 minutos en cancha.

De parte de Jagger, el defensor apenas lleva disputados ocho encuentros en la primera de Boca, en los que no conoce la derrota. No convirtió goles, no dio asistencias, recibió dos amarillas y tuvo 4 vallas invictas.

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El top 10 de los jugadores más cotizados de Boca, según Transfermarkt