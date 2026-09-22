Es oficial: días, horarios y sedes para las semifinales de la Copa Argentina

La Copa Argentina confirmó todos los detalles relacionados con el cruce entre Boca y Racing y el partido conformado por Platense y Estudiantes.

Es un hecho: este martes, la Asociación del Fútbol Argentino le puso punto final al misterio y proporcionó los detalles sobre el fallo del partido de la polémica entre Boca Juniors y Vélez Sarsfield, por los cuartos de final de la Copa Argentina. En ese contexto, más allá de los argumentos expuestos por el Fortín, conservó la clasificación del Xeneize.

Como consecuencia de ello, instantes después, la organización del propio certamen doméstico oficializó los detalles sobre la disputa de las semifinales. De este modo, se conocieron los días, los horarios y también las sedes del encuentro entre los del Vasco Arruabarrena y Racing Club y del cotejo entre Platense y Estudiantes de La Plata.

Boca vs. Racing

Domingo 27 de septiembre

17:00 horas

Estadio Gigante de Arroyito (Rosario)

Platense vs. Estudiantes

Jueves 1 de octubre

21:15 horas

Estadio Norberto “Tito” Tomaghello (Florencio Varela)

El fallo de AFA sobre el incidente Boca – Vélez

El Tribunal de Disciplina encontró culpable a Boca por contar con 6 extranjeros en la planilla del partido, pero al no contar todos con minutos, decidió ratificar su clasificación a cuartos de final. Sin embargo, el Xeneize deberá cumplir con una serie de castigos.

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El Tribunal sancionó a Boca con “una multa equivalente a mil valores de entrada por la infracción reglamentaria acreditada y conforme a facultades de determinación y graduación de las sanciones disciplinarias previstas por el Código Disciplinario”.

El fallo del Tribunal de Disciplina por Boca vs. Vélez en Copa Argentina.

DATOS CLAVE

La AFA ratificó la clasificación de Boca a semifinales tras rechazar el reclamo de Vélez.

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Boca y Racing jugarán el domingo 27 de septiembre a las 17:00 en Rosario.