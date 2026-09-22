Llegó la respuesta oficial de la AFA ante las reformas propuestas por River

Luego de la reunión del Comité Ejecutivo de la AFA, se publicó la contestación oficial ante la presentación del elenco Millonario.

Este martes, se finiquitó el retorno de River a las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA. En medio de ese panorama, tal como anunció previamente, el conjunto Millonario elevó una presentación con diversas reformas para implementar en la casa madre del fútbol argentino. Y lo cierto es que ya hubo una respuesta contundente al respecto.

Por intermedio de un comunicado oficial vertido en sus canales oficiales, la propia Asociación del Fútbol Argentino compartió detalles relacionados con la contestación para la institución liderada por Stefano Di Carlo. Y lo cierto es que las reformas elevadas por River recién serán tratadas pensando en la temporada 2028.

“Por otra parte, el Club Atlético River Plate, representado por su vicepresidente 2do, Ignacio Villarroel, anunció la presentación de un documento con una serie de reformas (las mismas que habían sido difundidas oficialmente por el club el día anterior a la realización de este Comité) que van a ser analizadas y tratadas con vistas a la temporada 2028, ya que todas las competencias de la 2027 habían sido definidas con mucha anticipación”, indicó la AFA.

Según indicó River, el documento en cuestión presentó un diagnóstico y una propuesta concreta para cada uno de los aspectos que comprometen la competencia en la actualidad, argumentando que se trata de una demanda que el fútbol argentino tiene para que sus torneos estén a la altura de las circunstancias y también de su historia.

Chiqui Tapia, presidente de la AFA. (Foto: AFA)

Los puntos propuestos por River

“Cambiar el formato de las competencias, con reducción gradual de equipos en la Primera División, y reglas que no se modifiquen mientras el torneo transcurre”.

“Reordenar el calendario y la ventana del mercado de pases”.

“Establecer criterios en términos de procedimientos institucionales y acceso a la información”.

“Rediscutir los roles de quienes hoy conducen el arbitraje argentino. Y, fundamentalmente, definir criterios objetivos para las designaciones arbitrales. A su vez, hacer una evaluación por rendimiento y un comité independiente que las audite”.

“Sostener el funcionamiento solidario en lo que refiere a la distribución de ingresos entre los clubes. Replantear la generación de recursos de AFA. Proponer distintas líneas de acción para generar más y nuevos recursos”.

“Reformular el modelo de derechos de televisión, tanto nacionales como internacionales”.

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DATOS CLAVE

River Plate reincorporó su presencia en las reuniones del Comité Ejecutivo de la AFA.

Ignacio Villarroel presentó el documento con propuestas de reforma institucional para el fútbol argentino.

AFA tratará las reformas de River recién para la temporada 2028.