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TORNEO CLAUSURA

Racing vs. Atlético Tucumán EN VIVO y ONLINE por el Torneo Clausura 2026: gol de Godoy

Ante un rival directo, la Academia busca salir del último puesto de la Zona B para comenzar a pelear por la clasificación.

Racing recibe a Atlético Tucumán.
© Prensa Racing/Atlético TucumánRacing recibe a Atlético Tucumán.

Por la Fecha 8 del Torneo Clausura 2026, Racing Club recibe este domingo a Atlético Tucumán en el Cilindro de Avellaneda. Desde las 21.30, el duelo contará con el arbitraje de Pablo Echavarría y se podrá sintonizar a través de ESPN Premium.

Los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda llegan con muy poco margen, en el fondo de la Zona B y con solo un triunfo en lo que va del certamen. Chocarán ante un Decano que está obligado a sumar para mantenerse entre los 8 primeros del grupo.

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El gol de Godoy para Atlético Tucumán: 1-0

El penal que Cambeses le atajó a Díaz

El penal para Atlético Tucumán

Minuto a minuto

Las formaciones de Racing y Atlético Tucumán

RACING: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Matías Pérez, Marcos Rojo, Ignacio Rodríguez; Ulises Ortegoza, Leonel Pérez, Matko Miljevic; Lautaro Díaz, Adrián Martínez y Tomás Conechny.

ATLÉTICO TUCUMÁN: Luis Ingolotti; Leonel Di Plácido, Clever Ferreira, Luciano Vallejo, Ignacio Galván; Leonel Vega, Lautaro Godoy; Renzo Tesuri, Franco Nicola, Nicolás Laméndola; Leandro Díaz.

Así está la tabla del Torneo Clausura 2026

Agustín Vetere
Agustín Vetere
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