Se dio la reunión de Comité Ejecutivo de AFA: cambios en el reglamento y mercado de pases, un nuevo trofeo y más

A través de una nota en la web de la Liga Profesional, la AFA hizo oficial todos los cambios que se vienen en el fútbol argentino a partir de la reunión de CE.

Este martes, en el Predio Lionel Andrés Messi de AFA, se dio una nueva reunión de Comité Ejecutivo entre todos los clubes de la Liga Profesional y se resolvieron diversas cuestiones que se tomarán de ahora en adelante para el resto de la temporada 2026 y para el año próximo en primera división.

En la misma, quedaron firmes las decisiones que se tomaron en la última reunión de CE que se dio meses atrás, donde se dio pie a cambios reglamentarios para el Apertura y Clausura del 2027, sobre todo para las instancias de playoffs, así como también se concretó el avance para la creación de un nuevo torneo que hace tiempo está en el tintero: la Recopa de Campeones.

Además, se trataron cuestiones más cercanas en el tiempo, como la inminente fecha 11 del Clausura actual, que no se moverá pese a que se disputará en plena fecha FIFA. Solamente se moverán los partidos que estaban pautado para sábado 3 de octubre, por el partido de la Selección Argentina ante Burkina Faso.

Reunión de CE de la Liga Profesional (AFA)

A continuación, el punteo que resume la reunión de Comité Ejecutivo de la Liga Profesional.

Las claves de la reunión de CE de la LPF

​1. Temporada 2026: status de las competencias

​Se repasaron las actualizaciones operativas de la programación del Torneo Clausura y del segundo semestre de 2026:

​ Rearmado y reprogramaciones: se estableció el esquema organizativo para la Fecha 11 y las posteriores, contemplando la Fecha FIFA del sábado 3 de octubre y los compromisos de los equipos participantes en la Copa Argentina y torneos Conmebol. Se comunicó que los cambios se anunciarán a la brevedad.

se estableció el esquema organizativo para la Fecha 11 y las posteriores, contemplando la Fecha FIFA del sábado 3 de octubre y los compromisos de los equipos participantes en la Copa Argentina y torneos Conmebol. Se comunicó que los cambios se anunciarán a la brevedad. ​Publicación de fechas: se definieron las estrategias para publicar las Fechas 14 y 15 y también la 16, cuya confirmación final de días quedará sujeta a la logística y coordinación por la visita del Papa León XIV.



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​2. Balance y Principales Resultados 2026

​La LPF presentó los avances logrados a lo largo del año, basando el informe en cuatro pilares clave:

​ Previsibilidad y calendario: gracias al calendario fijado previamente, se alcanzó el mejor índice histórico de anticipación y programación de fechas. Esto permitió, además, que los clubes potenciaran el uso de los estadios para otros eventos deportivos y culturales.

gracias al calendario fijado previamente, se alcanzó el mejor índice histórico de anticipación y programación de fechas. Esto permitió, además, que los clubes potenciaran el uso de los estadios para otros eventos deportivos y culturales. ​ Atractivo y competitividad: se promediaron 7,2 puntos de rating en fase de grupos y 17,3 en playoffs, consolidando al fútbol como el contenido líder en entretenimiento. El torneo semestral mostró que más del 70% de los equipos llegaron con chances hasta la última jornada, sumando 10 campeones distintos en los últimos tres años.

se promediaron 7,2 puntos de rating en fase de grupos y 17,3 en playoffs, consolidando al fútbol como el contenido líder en entretenimiento. El torneo semestral mostró que más del 70% de los equipos llegaron con chances hasta la última jornada, sumando 10 campeones distintos en los últimos tres años. ​ Masa societaria y asistencia: se registró un récord histórico de más de 1.750.000 de socios registrados a junio de 2026 y promedios de asistencia semanales a los estadios de 283 mil espectadores.

se registró un récord histórico de más de 1.750.000 de socios registrados a junio de 2026 y promedios de asistencia semanales a los estadios de 283 mil espectadores. ​Desarrollo del jugador e innovación: la Argentina se reafirmó como el principal exportador de talentos (875 futbolistas en 2026), acumulando más de 210 debutantes en la máxima categoría y una cifra superior a 1.700.000 jugadores federados. Asimismo, se destacó la adopción de plataformas tecnológicas e innovación como Win Investments, Gloouds y Libro de Pases.



​3. Propuesta integral para la Temporada 2027

​Se evaluaron las variables estratégicas para mantener la previsibilidad de los torneos principales (Torneo Apertura, Torneo Clausura, Tabla Anual y Copa Argentina) y los torneos complementarios (Trofeo de Campeones, Supercopa Argentina e Internacional).

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​Entre las principales reformas y puntos de debate para 2027 se trataron:

​ Reglamentación de Playoffs (Alargue y Sedes): Luego de analizar varios ítems, s​e propuso mantener el alargue a partir de la fase de octavos de final para ponderar la competitividad. ​Se sugirió implementar la condición de estadio neutral a partir de las semifinales , promoviendo un impacto económico positivo, el disfrute de ambas parcialidades y el desarrollo federal del torneo. ​ Mercado de Pases (cierre del libro): se analizó la necesidad de equiparar y asemejar las fechas de cierre del libro de pases con los mercados de la región (Conmebol), lugar al que migra la mayor proporción de futbolistas argentinos. ​ Nuevas competencias y experiencias para 2027: ​ Recopa de Campeones: se proyecta la creación de un nuevo título oficial en formato de triangular entre los campeones de la Copa Argentina, Supercopa Argentina y Supercopa Internacional.​ Gestión Logística e Iniciativas: se presentaron desarrollos para el programa “Club Fútbol Argentino” y el proyecto de centralización de logística para clubes.



Por otra parte, el Club Atlético River Plate, representado por su vicepresidente 2do, Ignacio Villarroel, anunció la presentación de un documento con una una serie de reformas (las mismas que habían sido difundidas olicialmente por el club el día anterior a la realización de este Comité) que van a ser analizadas y tratadas con vistas a la temporada 2028, ya que todas las competencias de la 2027 habían sido definidas con mucha anticipación.



​La Liga Profesional de Fútbol reafirma su compromiso de seguir trabajando en conjunto con todas las directivas de los clubes para potenciar la competitividad, previsibilidad y la calidad del espectáculo deportivo de todo nuestro fútbol. Esto fue aprobado.

En síntesis

AFA y Liga Profesional confirmaron cambios de reglamento para el Apertura y Clausura 2027 .

confirmaron cambios de reglamento para el . Recopa de Campeones es el nuevo torneo confirmado en la reunión de Comité Ejecutivo.

es el nuevo torneo confirmado en la reunión de Comité Ejecutivo. 3 de octubre: se reprograman partidos de fecha 11 por la Selección Argentina.