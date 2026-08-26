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Copa Sudamericana

El DT de Santa Fe le puso picante al duelo ante River por la Copa Sudamericana

El Millonario se medirá ante el León en el Estadio Monumental este miércoles a partir de las 21.30 horas por la vuelta de los octavos de final.

Pablo Repetto
© GettyPablo Repetto

River y Santa Fe le ponen punto final a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Tras el 0 a 0 en Bogotá, la serie se definirá este miércoles 26 de agosto a partir de las 21.30 horas. El duelo será en el Estadio Monumental y en el Millonario se esperan algunos regresos importantes en el once inicial, como son los de Montiel y Acuña, los habituales laterales titulares.

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De cara al cruce ante el Millonario, Pablo Repetto -DT de Santa Fe- habló en conferencia de prensa y se mostró confiado en que equipo tiene todo para avanzar a cuartos de final: “Creo que va a ser un partido diferente al que fue en Bogotá, porque River va a jugar con dos laterales naturales, que eso ya cambia la propuesta ofensiva, en su cancha, con su gente, con necesidad”.

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Además, agregó: “A medida que repitamos cosas buenas que hemos hecho en el comienzo de esta segunda parte del año, sumado a las buenas cosas que habíamos hecho antes también en el final del primer semestre, creemos que estamos capacitados para hacer un buen partido y poder lograr la clasificación“.

“Con mucha expectativa, mucha ilusión de poder hacer un buen partido y poder sortear esta fase frente a un rival como River”, completó Repetto. Cabe recordar que la ida en Bogotá terminó 0 a 0, pero las riendas del partido las llevó el elenco colombiano, que tuvo las chances de gol más claras.

Pablo Repetto. (Foto: Getty).

Pablo Repetto. (Foto: Getty).

Santa Fe se entrenó en Casa Amarilla

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DATOS CLAVE

  • River y Santa Fe definen los octavos de la Copa Sudamericana este miércoles 26.
  • Pablo Repetto se mostró ilusionado con lograr la clasificación frente al equipo argentino.
  • Independiente Santa Fe se entrenó en Casa Amarilla previo al partido en el Monumental.
Lautaro Toschi
Lautaro Toschi
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