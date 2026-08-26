El Millonario se medirá ante el León en el Estadio Monumental este miércoles a partir de las 21.30 horas por la vuelta de los octavos de final.

River y Santa Fe le ponen punto final a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Tras el 0 a 0 en Bogotá, la serie se definirá este miércoles 26 de agosto a partir de las 21.30 horas. El duelo será en el Estadio Monumental y en el Millonario se esperan algunos regresos importantes en el once inicial, como son los de Montiel y Acuña, los habituales laterales titulares.

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De cara al cruce ante el Millonario, Pablo Repetto -DT de Santa Fe- habló en conferencia de prensa y se mostró confiado en que equipo tiene todo para avanzar a cuartos de final: “Creo que va a ser un partido diferente al que fue en Bogotá, porque River va a jugar con dos laterales naturales, que eso ya cambia la propuesta ofensiva, en su cancha, con su gente, con necesidad”.

Además, agregó: “A medida que repitamos cosas buenas que hemos hecho en el comienzo de esta segunda parte del año, sumado a las buenas cosas que habíamos hecho antes también en el final del primer semestre, creemos que estamos capacitados para hacer un buen partido y poder lograr la clasificación“.

“Con mucha expectativa, mucha ilusión de poder hacer un buen partido y poder sortear esta fase frente a un rival como River”, completó Repetto. Cabe recordar que la ida en Bogotá terminó 0 a 0, pero las riendas del partido las llevó el elenco colombiano, que tuvo las chances de gol más claras.

Pablo Repetto. (Foto: Getty).

Santa Fe se entrenó en Casa Amarilla

Le delegación de Santa Fe llegó a Buenos Aires y se entrenó en Casa Amarilla, el predio de Boca que está pegado a La Bombonera. Los colombianos compartieron imágenes de sus jugadores allí y también invitaron a dos abonados a que formen parte de la práctica.

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¡Siempre bienvenidos! 🦁❤️🤍🇮🇩



Nuestros abonados invitados, Valentina y Nelson, nos acompañaron hoy en el entrenamiento en Casa Amarilla ☝️ pic.twitter.com/rUQTzpToMs — Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 25, 2026

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