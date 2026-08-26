La joya del Xeneize se lesionó en la práctica de este miércoles y se perderá todo el resto del 2026.

El Mundo Boca está conmocionado por la grave lesión que sufrió Tomás Aranda este miércoles en el inicio de la práctica. El juvenil, una de las principales figuras en el elenco de Rodolfo Arruabarrena, deberá pasar por el quirófano por un fractura de peroné.

A la espera del parte médico oficial del club, BOLAVIP pudo saber que a Aranda se le quedó trabado el botín en el césped y el movimiento posterior de su pierna generó la fractura por encima del tobillo.

En ese contexto, conociendo la gravedad de la lesión y que no volverá a las canchas al menos por el resto del 2026, Leandro Paredes, en su condición de capitán de Boca, publicó un breve, pero sentido mensaje en sus redes sociales.

“Fuerza, joya. Estamos todos con vos”, escribió el campeón del mundo en sus historias de Instagram junto a una foto con el futbolista que cumplió 19 años en mayo.

Por lo pronto, Arruabarrena deberá buscar alternativas en los próximos días para reemplazar a uno de sus titulares indiscutidos. Alan Velasco y el juvenil Lautaro Bianco, promovido desde la Reserva, pelearán por cubrir el lugar que dejará la joya durante su recuperación.

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Los números de Tomás Aranda en Boca

Desde su debut en la primera de Boca, Aranda lleva disputados un total de 32 partidos, en los que anotó un gol y dio tres asistencias.

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