A pocos días del cierre del libro de pases en las principales ligas europeas, todavía no se sabe qué será del futuro de la Araña.

Sin lugar a dudas es la novela del mercado de pases de verano en Europa. Julián Alvarez dejó en claro que quiere salir de Atlético de Madrid y si bien en varias entrevistas, Diego Pablo Simeone se mostró afín al discurso del club, la realidad es que subió el pulgar para que sea vendido.

El Cholo dijo en reiteradas oportunidades que quiere cuidar a Julián, que la postura del club es mantenerlo y que él contaba con eso, aunque por lo bajo sus actitudes fueron propias de un entrenador que sabía que el jugador se quiere ir: no lo llevó al amistoso contra Olympique Marsella y tampoco lo convocó para el debut en LaLiga.

Simeone entiende que Julián Alvarez no está con la intensidad que él necesita, que quiere salir y no le cerró las puertas. Mientras tanto, en Atlético de Madrid hay bronca con el representante de la Araña. Hubo una pelea con la dirigencia y eso terminó perjudicando tanto al delantero cordobés como al Cholo, que claramente en su plantel quiere a jugadores comprometidos.

Julián Alvarez y Diego Pablo Simeone. (Foto: Getty).

¿Julián se va del Atlético?

Con el visto bueno de Diego Pablo Simeone, con el deseo del jugador y las condiciones que puso Atlético de Madrid, es probable que el delantero se marche en este mercado de pases -el libro cierra el 1 de septiembre- pero deberá aparecer el dinero deseado: 130 millones de euros.

Un detalle no menor es que Barcelona no entra en consideración. Atlético de Madrid prácticamente lo tiene prohibido al conjunto catalán, por lo que las opciones se achican considerablemente. Arsenal lo quiere, pero habrá que ver si está dispuesto a pagar 130 millones de euros por el atacante, lo que es claro es que si aparece ese dinero, la Araña le dirá adiós al Atlético de Madrid luego de dos años allí.

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