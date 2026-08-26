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Copa Sudamericana

River vs. Independiente Santa Fe EN VIVO y ONLINE por la Copa Sudamericana 2026: minuto a minuto

En el Monumental, el Millonario y los colombianos definen el último clasificado a los cuartos de final.

River - Independiente Santa Fe, por la Copa Sudamericana 2026.
River - Independiente Santa Fe, por la Copa Sudamericana 2026.

Este miércoles por la noche, River recibe a Independiente Santa Fe por el duelo de revancha (0-0 la ida) de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido que se disputa en el Estadio Monumental, comienza a las 21:30 hs de Argentina y cuenta con el arbitraje de Esteban Ostojich. Además, el encuentro tiene el minuto a minuto en BOLAVIP.

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Las formaciones de River e Independiente Santa Fe

  • River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Tomás Galván, Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi.
  • Independiente Santa Fe: Weimar Asprilla; Heliberton Palacios, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno, Christian Mafla; Daniel Torres, Nahuel Bustos, Kilian Toscano; Jáder Obrian, Alexis Zapata; y Hugo Rodallega.
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Nahuel de Hoz
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