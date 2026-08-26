Aunque el DT se lamenta por la baja de su joya, podrá contar con otros dos pilares para este próximo partido.

A dos días del cruce entre Boca y Lanús por la Fecha 7 del Torneo Clausura 2026, el Xeneize sufre por la lesión de Tomás Aranda. El talentoso juvenil, una de las grandes figuras del equipo, se fracturó el peroné en plena práctica, será operado y no jugará por el resto del año.

Esta noticia fue un baldazo para los hinchas de Boca, pero sobre todo para el Vasco Arruabarrena, que deberá armar a su equipo para enfrentar al Granate. Sin el enganche, tendrá que improvisar con lo que tiene a disposición.

A pesar de la baja de Aranda, el DT recibió dos buenas noticias que lo ayudarán en la conformación del equipo para el viernes. Es que Leandro Paredes y Lautaro Di Lollo se recuperaron de sus lesiones y estarán a disposición de Arruabarrena ante Lanús, según pudo saber BOLAVIP.

El capitán y el defensor central estarán convocados, por lo que solo resta saber si irán desde el arranque o volverán de a poco, esperando por minutos desde el banco de suplentes. Además, se suma Matías Satas, zaguero de la Reserva, por primera vez citado.

Paredes vuelve a ser convocado.

Velasco reemplazaría a Aranda ante Lanús

El exjugador de Dallas e Independiente corre con la ventaja para ocupar el puesto como titular que deja Aranda. Entre las otras opciones destacadas están Sebastián Villa y Lautaro Bianco, que será promovido desde la Reserva, aunque no será convocado aún ante el Granate.

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