Coudet se juega su futuro en River ante Sante Fe

El Millonario se juega el año este miércoles ante el León ya que una eliminación podría decretar el final del ciclo del Chacho.

El 2026 de River lejos está de ser el ideal. Fue un inicio de año complicado con Marcelo Gallardo en el banco de suplentes, luego asumió Eduardo Coudet y si bien los resultados acompañaban, el equipo no encontraba el juego. Así y todo llegó a la final del Apertura, pero la perdió. El comienzo del segundo semestre fue lapidario con cinco derrotas al hilo.

Mirá la Copa Sudamericana por Disney+

La victoria ante Argentinos Juniors trajo algo de oxígeno, el empate contra Santa Fe en Colombia por a ida de los octavos de la Copa Sudamericana dejó sensaciones encontradas y la igualdad 2 a 2 frente a Vélez -tras ir ganando 2 a 0- volvió a poner a Coudet en el centro de la escena. El hincha no se ve representado por el entrenador y su futuro está en duda.

Desde River indican que la decisión sobre su futuro depende exclusivamente de Eduardo Coudet. Pero hay diversos indicios que ponen sobre la mesa una posible salida del Chacho este miércoles. Es difícil imaginar que continúe al frente del Millonario si queda eliminado de la Copa Sudamericana en octavos de final ante Santa Fe.

El Monumental habló y ya se acumulan los partidos en los que los hinchas reprueban al entrenador cuando la voz del estadio lo nombra al momento de anunciar las formaciones. Si River llega a quedar eliminado de la Sudamericana, el estadio será una caldera y se pedirá la cabeza del entrenador.

Eduardo Coudet vive los partidos con gran intensidad. (Foto: Getty).

Coudet entiende la situación

Luego de la caída ante Tigre por la cuarta fecha del Clausura, Coudet dejó en claro que puso su puesto a disposición. Reafirmó sus dichos en la conferencia de prensa luego de la victoria ante Argentinos Juniors y volvió a repetir que el club está por encima de los nombres. Nada hace pensar que el Chacho siga en River si queda eliminado de la Copa Sudamericana.

Publicidad

Los números de Coudet en River

Desde que asumió como entrenador de River, en marzo de 2026, Eduardo Coudet lleva dirigidos 26 partidos, de los cuales ganó 13, empató 5 y perdió 8. Cabe destacar que su ciclo inició con buenos resultados -con dudas en el rendimiento- pero que el tramo final está marcado por las derrotas y el mal andar del equipo en lo que respecta al juego.

DATOS CLAVE