Qué canal pasa River vs. Independiente Santa Fe por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

En el Monumental, el Millonario recibe a los colombianos para definir el clasificado a los cuartos de final.

Este miércoles por la noche, River recibe a Independiente Santa Fe por el duelo de revancha (0-0 la ida) de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026. El partido que se disputa en el Estadio Monumental, comienza a las 21:30 hs de Argentina y cuenta con el arbitraje de Esteban Ostojich. Además, el encuentro tiene el minuto a minuto en BOLAVIP.

Cabe destacar que este compromiso presenta una excepción y es que la serie se atrasó una semana a raíz del fuerte terremoto que azotó a Colombia hace pocos días y causó grandes daños en diferentes ciudades del país. Por ese motivo, este miércoles por la noche se define al último clasificado a los cuartos de final de la competición internacional.

River e Independiente Santa Fe, por la Copa Sudamericana 2026.

La Copa Sudamericana se ve a través de Disney+

Dónde ver EN VIVO River – Independiente Santa Fe

Lo cierto es que River – Independiente Santa Fe se miden para definir la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026. La transmisión está a cargo del canal DSports para seguirlo en vivo y en directo. Además, como habitualmente sucede, también se puede ver por las plataformas digitales DGO y Disney+.

Thiago Almada, en su debut en River.

Qué pasa si River gana, empata o pierde con Independiente Santa Fe

Si River gana : un triunfo por cualquier diferencia meterá al Millonario en los cuartos de final, instancia en la que se enfrentará a Vasco da Gama.

: un triunfo por cualquier diferencia meterá al Millonario en los cuartos de final, instancia en la que se enfrentará a Vasco da Gama. Si River empata : una igualdad en los 90 minutos llevará la definición a los penales para definir al clasificado a la próxima ronda. Cabe destacar que en esta llave no hay alargue.

: una igualdad en los 90 minutos llevará la definición a los penales para definir al clasificado a la próxima ronda. Cabe destacar que en esta llave no hay alargue. Si River pierde: debido a que empató en la ida, si pierde en el Monumental automáticamente quedará eliminado de la Copa Sudamericana.