Chelsea negocia con Emiliano Martínez: la postura del Dibu y Aston Villa

A falta de pocos días para que culmine el mercado de pases, Emiliano Martínez fue ofrecido a Chelsea. El arquero argentino, decidido a irse de Aston Villa, negocia con el equipo londinense para sumarse a las filas de Xabi Alonso, tras su frustrada salida a Juventus.

De acuerdo a lo informado por el periodista Fabrizio Romano, el Dibu ve con buenos ojos un arribo a Chelsea y “diría que sí”, en caso de que los Blues decidan avanzar con el acuerdo. Una postura muy valorada, teniendo en cuenta que el club no tiene competencia internacional esta temporada.

La pelota la tiene Chelsea, que considera seriamente la oportunidad de fichar al campeón del mundo en el cierre del mercado. La negociación se da luego de que Robert Sánchez quede señalado por su responsabilidad en los dos goles que sufrió el equipo en la victoria 3 a 2 ante Fulham por la fecha 1 de la Premier League.

En Aston Villa, Dibu dejó de ser prioridad. Días atrás, el club de Birmingham oficializó la llegada de Zion Suzuki, con el objetivo de que sea el nuevo dueño del arco del primer equipo. El pasado fin de semana, los Villanos cayeron 4 a 0 ante Brighton con Marco Bizot bajo los tres palos.

Gary Neville quiere que Dibu Martínez ataje en Chelsea

Horas atrás, Gary Neville había exteriorizado su deseo de que Dibu se sumara a Chelsea: “No sé si Emi Martínez está disponible o no, pero alguien como él tiene que llegar a Chelsea. Xabi Alonso quizá tenga que tomar la decisión de incorporar un arquero con experiencia, porque su objetivo es tener éxito en este club”.

“Si tenés un arquero que está cometiendo errores y está ansioso, eso puede tirar por tierra todo lo que intentás hacer“, agregó el ex defensor, que oficia de columnista en Sky Sports.

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Los números de Dibu Martínez en Aston Villa

Desde su llegada en 2021, el Dibu disputó un total de 256 partidos con la camiseta del Aston Villa, donde recibió 305 goles y mantuvo su valla invicta en 80 encuentros. Allí, ganó un título: la Europa League de la temporada pasada, lo que simbolizó el tercer trofeo internacional del club villano en su historia.