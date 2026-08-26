Santa Fe se entrenó en Casa Amarilla y los hinchas de River celebraron en las redes

El Millonario recibirá este miércoles a partir de las 21.30 horas al León en el Monumental por la vuelta de los octavos de final.

River se juega el año ante Santa Fe. Los dirigidos por Eduardo Coudet reciben al León este miércoles a partir de las 21.30 horas por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana con la obligación de ganar para avanzar a cuartos. La ida en Bogotá terminó 0 a 0.

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Le delegación de Santa Fe llegó a Buenos Aires y se entrenó en Casa Amarilla, el predio de Boca que está pegado a La Bombonera. Los colombianos compartieron imágenes de sus jugadores allí y también invitaron a dos abonados a que formen parte de la práctica.

¡Siempre bienvenidos! 🦁❤️🤍🇮🇩



Nuestros abonados invitados, Valentina y Nelson, nos acompañaron hoy en el entrenamiento en Casa Amarilla ☝️ pic.twitter.com/rUQTzpToMs — Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 25, 2026

Los hinchas de River celebraron en las redes

Desde hace años que se creó una teoría que indica que los rivales internacionales de River que se entrenan en Casa Amarilla luego pierden ante el Millonario. Se instaló esa superstición y fueron muchos los hinchas del club de Núñez que se ilusionaron al ver a Santa Fe preparándose en las inmediaciones de La Bombonera.

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¿Quién espera en cuartos de final?

El duelo entre River y Santa Fe cierran los octavos de final de la Copa Sudamericana. Cabe recordar que el resto de las llaves concluyeron la semana pasada, pero que la del Millonario ante el León se postergó por el terremoto que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. Quien resulte vencedor de este cruce se verá las caras ante Vasco da Gama, que superó en octavos a Olimpia.

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