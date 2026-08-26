Julián Alvarez, ausente en el entrenamiento de Atlético de Madrid

La Araña busca definir su futuro antes del cierre del libro de pases en Europa, que será el próximo martes 1 de septiembre.

En Madrid se viven jornadas de máxima tensión. Julián Alvarez dejó en claro que quiere dejar Atlético de Madrid y su deseo es pasar a Barcelona, pero el Colchonero lo prohibió directamente. La Araña marcó su postura en el inicio del Mundial 2026 y esa decisión no cayó nada bien en el Colchonero, que de inmediato salió a aclarar que solamente se marcharía por la cláusula de salida, que es de 500 millones de euros.

Si bien fueron declaraciones rimbombantes a la espera de revertir la decisión de Julián Alvarez, la realidad es que ese precio es solamente para Barcelona, ya que si otro club -que no sea Real Madrid- desembolsa alrededor de 120 o 150 millones de euros, se queda con la Araña y eso es lo que quiere hacer Arsenal.

Julián no fue a entrenar

Este miércoles, Julián Alvarez no se presentó a entrenar en la Ciudad Deportiva de Majadahonda, según Atlético de Madrid por encontrarse indispuesto. Cabe recordar que hace apenas unos días, en las inmediaciones del lugar de entrenamiento aparecieron carteles contra la Araña.

Días después, el Colchonero recibió a Villarreal en su campo y la afición de Atlético de Madrid reprobó fuertemente a Julián Alvarez siempre que pudo. Sin ir más lejos, un asistente del club le impidió que salude a los hinchas y luego se comprobó que fue para evitar que le tiren peluches con formas de ratas.

Julián Alvarez vs. Villarreal. (Foto: Getty).

¿Qué será del futuro de Julián Alvarez?

La única certeza que hay es que Julián Alvarez no se irá a Barcelona y eso es estrictamente por decisión de Atlético de Madrid, ya que es el único club al que tiene prohibido. La opción más concreta es que la Araña acepte el traspaso al Arsenal, sino deberá permanecer en el Colchonero al menos hasta que abra nuevamente el mercado de pases.

Publicidad

DATOS CLAVE