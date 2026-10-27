Los precios y cuándo salen las entradas de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro

El partido estelar se disputa en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en la ciudad de Barranquilla, Colombia.

Cada vez falta menos para la final de la Copa Sudamericana 2026 que se llevará a cabo el próximo sábado 21 de noviembre en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado en la ciudad de Barranquilla, Colombia. En dicho escenario se enfrentarán Boca ante Atlético Mineiro para definir al nuevo campeón de la competición internacional.

En ese sentido y después de varios días de incertidumbre total, las entradas salen a la venta este miércoles 28 de octubre. Eso sí, bien vale aclarar que habrá diferentes instancias para adquirir los tickets, pero comienza a partir de las 12 (hora local de Colombia). En este caso, corresponde a la Categoría 2 y exclusivamente para residentes colombianos.

Cada comprador puede adquirir hasta 4 entradas, que podrán ser nominadas y transferidas por única vez, pero también únicamente a personas con documento de identidad colombiano. Luego sí, la venta para el público general arranca el viernes 30 de octubre a las 12 (hora local colombiana), donde podrán intentar conseguir su ingreso.

Por otro lado, es bueno destacar que Conmebol está coordinando con Boca y Atlético Mineiro la política para vender las entradas para los sectores exclusivos para los hinchas. Lo que sí, todavía no se conoce con exactitud la fecha de inicio de la etapa, que será comunicada próximamente a través de las plataformas oficiales de la competición.

Los hinchas de Boca Juniors en La Bombonera. (Getty Images)

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Un dato importante a tener en cuenta es que todos los hinchas interesados deben realizar el pre-registro en la plataforma oficial de la Copa Sudamericana. Dicho trámite digital tiene el objetivo de fondo de agilizar el proceso de compra una vez habilitada la etapa correspondiente y así evitar un punto determinante a la hora de comprar los tickets.

Los precios de las entradas de la final de la Copa Sudamericana

Cabecera Norte : 90 USD o 281.998 pesos colombianos. (12.000 entradas exclusivas para Boca).

: 90 USD o 281.998 pesos colombianos. (12.000 entradas exclusivas para Boca). Platea Oriental: USD 180 o 563.995 pesos colombianos.

USD 180 o 563.995 pesos colombianos. Platea Occidental: USD 250 o 563.995 pesos colombianos.