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Torneo Clausura

El plantel de Newell’s enloqueció ante el gol de Boca que le arruinó el título a Rosario Central

En plena concentración, el conjunto leproso celebró efusivamente el gol agónico de Enner Valencia que consagró a Boca en la tabla anual.

El plantel de Newell’s enloqueció ante el gol de Boca que le arruinó el título a Rosario Central
© GettyEl plantel de Newell’s enloqueció ante el gol de Boca que le arruinó el título a Rosario Central

Hasta el minuto 96 del partido que se disputaba en La Bombonera, Rosario Central era campeón de liga al quedar como líder de la tabla anual, producto de la derrota de Argentinos Juniors y el empate de Boca. Sin embargo, en la última jugada del compromiso entre el Xeneize y Defensa, Enner Valencia convirtió el 1 a 0 agónico que le dio el título al equipo del Vasco Arruabarrena.

Así las cosas, Boca le arrebató el campeonato en la última acción de la definición a Rosario Central, lo cual generó delirio en el plantel de Newell’s. Concentrado en Córdoba, debido a que esta noche enfrentan a Instituto para cerrar su participación en la instancia regular del Clausura.

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En plena previa de dicho encuentro, el plantel y la delegación leprosa estalló de alegría con el gol agónico de Valencia, gritando y festejando el tanto como cualquier hincha de Boca. Luego, con una sonrisa en el rostro de cada jugador, partieron al estadio para enfrentar a Instituto.

Newell’s, entre la mano que le puede dar a Boca y el posible clásico en 8avos

Cabe destacar que Newell’s puede ayudar a que Boca sea líder de la Zona A del Clausura si vence a Instituto esta noche en Córdoba. Con vencer a la Gloria por dos goles de diferencia o más, el Xeneize quedará por encima de todos en su zona.

Sin embargo, si Instituto gana por dos goles de diferencia o más, Newell’s tendrá que validar sus festejos por el título frustrado en la cancha, ya que habrá clásico rosarino en 8vos de los Playoffs.

Los hinchas de Central celebraron antes de tiempo

En Arroyito, Rosario Central había hecho los deberes ante Estudiantes de Río Cuarto y tenía el campeonato entre sus manos. Tras el pitazo final, aún faltaban algunos minutos en La Bombonera. Confiados, los hinchas invadieron la cancha sin saber lo que estaba por ocurrir.

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Así está la Tabla Anual 2026

  1. Boca Juniors – 63 puntos – COPA LIBERTADORES/CAMPEÓN – CLASIFICÓ
  2. Rosario Central – 62 puntos – COPA LIBERTADORES – CLASIFICÓ
  3. Argentinos Juniors – 60 puntos – COPA LIBERTADORES/REPECHAJE – CLASIFICÓ
  4. Independiente Rivadavia – 57 puntos – COPA SUDAMERICANA
  5. Gimnasia de La Plata – 57 puntos – COPA SUDAMERICANA
  6. Vélez Sarsfield – 56 puntos – COPA SUDAMERICANA
  7. River Plate – 55 puntos – COPA SUDAMERICANA
  8. Instituto – 54 puntos – COPA SUDAMERICANA
  9. Lanús – 49 puntos – COPA SUDAMERICANA
  10. Belgrano – 49 puntos – (Clasificado a Libertadores – campeón del Apertura)
  11. Estudiantes LP – 47 puntos
  12. Barracas Central – 47 puntos
  13. Independiente – 47 puntos
  14. Defensa y Justicia – 47 puntos
  15. Huracán – 44 puntos
  16. Unión – 42 puntos
  17. Gimnasia de Mendoza – 41 puntos
  18. San Lorenzo – 41 puntos
  19. Sarmiento – 40 puntos
  20. Tigre – 39 puntos
  21. Talleres – 39 puntos
  22. Newell’s – 37 puntos
  23. Racing – 36 puntos
  24. Platense – 36 puntos
  25. Banfield – 33 puntos
  26. Atlético Tucumán – 32 puntos
  27. Central Córdoba – 26 puntos
  28. Deportivo Riestra – 23 puntos
  29. Aldosivi – 20 puntos – DESCENDIÓ
  30. Estudiantes RC – 14 puntos – DESCENDIÓ
Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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