El delantero colombiano con pasado en River Plate aseguró que el Xeneize le ganará la final a Atlético Mineiro en Barranquilla.

Se viene la final de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla y Teo Gutiérrez alzó la voz al respecto en una entrevista con Andrea Duque Londoño. El delantero de Junior con pasado en River Plate fue cosultado por las posibilidades de Boca Juniors de consagrarse campeón y su respuesta no dejó a nadie indiferente.

“¿Boca campeón de la Sudamericana? Sin dudas, lo veo coronarse campeón porque en Barranquilla hay muchos hinchas de Boca. Mi hermano es hincha de Boca y algunos amigos son hinchas de Boca”, comenzó diciendo Teo.

Acto seguido, el experimentado atacante colombiano completó: “La verdad que Barranquilla tiene una caravana de hinchas de Boca muy grande. Pasan por un muy buen momento y son un gran equipo“.

"VEO A BOCA CAMPEÓN DE LA SUDAMERICANA, SIN DUDA. Son un gran equipo y están en un gran momento.



MI HERMANO ES HINCHA DE BOCA, tienen muchos hinchas en Barranquilla".



Teo Gutiérrez, con @andreaduquelond. 🇨🇴🇦🇷🗣️ pic.twitter.com/2d5fXke46y — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) October 29, 2026

Hubo quienes consideraron sinceras las palabras de Teo. Sin embargo, otros creen que se trata de una declaración ‘mufa’ del colombiano en contra de Boca. Después de todo, a Gutiérrez siempre se lo ha vinculado con River por el buen paso que tuvo en el club de Núñez.

¿Cuándo se juega la final de la Copa Sudamericana?

La final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca Juniors y Atlético Mineiro se jugará el sábado 21 de noviembre de 2026. El partido único se disputará en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

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En síntesis