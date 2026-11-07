Los puntajes de Boca vs. Defensa por el Clausura: jugador por jugador

Las calificaciones xeneizes tras el compromiso en La Bombonera ante el Halcón de Varela.

Álvaro Montero (6): casi sin intervenciones. Fue rápido con los pies para encabezar los contragolpes y mantuvo su valla invicta.

Leandro Lozano (5): se complicó con Gutiérrez, quien constantemente lo obligó a meterse en la zona cercana a Di Lollo para marcarlo. En ataque fue una daga por la banda derecha, generando peligro con sus centros al área.

Lautaro Di Lollo (6): una amenaza aérea permanente en el área rival y un certificado de confianza en la defensa. Tuvo una clarísima de cabeza en el inicio del segundo tiempo que Borgnogno contuvo muy bien.

Facundo Herrera (5): por momentos errático, pero completó un partido correcto en la zona defensiva y siendo primera opción de pase hacia adelante. Tuvo en sus pies el triunfo en los últimos minutos con dos ocasiones en el área rival, ya instalado de 9.

Lautaro Blanco (6): si bien no tuvo su particular precisión con los centros, siempre fue opción de ataque y no sufrió en defensa pese a que los rivales atacaron en reiteradas ocasiones por su sector.

Santiago Ascacibar (5): impreciso, sobre todo en las intervenciones en ataque. Después, en lo que respecta al juego, mostró su clásico despliegue

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Leandro Paredes (6): una máquina de cruces efectivos e intervenciones defensivas eficaces. En ataque, organizó las acciones con sus pases hacia adelante y las bandas con gran efectividad. Fue amonestado a los 12′ del segundo tiempo y pudo haber recibido la segunda amarilla unos minutos más tarde. Jugó acalambrado gran parte del complemento y fue reemplazado por Enner Valencia.

Milton Delgado (7): el mejor dentro de la cancha. Un motorcito inagotable y muy prolijo con los pases.

Alan Velasco (6): pese a que le costó el último toque, disputó un buen partido, siendo opción de pase constante y realizando gambetas para destrabar la marca de Defensa. Fue reemplazado por Tomás Aranda en el complemento.

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Miguel Merentiel (5): tuvo tres situaciones de gol clarísimas que no pudo aprovechar de la mejor manera. Mostró gran sacrificio y conexiones con sus compañeros.

Sebastián Villa (6): el mejor del primer tiempo en Boca, que en el complemento se apagó producto del cansancio. En general, tomó buenas decisiones y ayudó al rendimiento ofensivo del equipo. Fue reemplazado por Leonel Flores en el complemento.

INGRESARON

Leonel Flores (5): intentó permanentemente ir al ataque, con aciertos y errores.

Tomás Aranda (6): volvió a jugar tras 73 días por una lesión y fue una gran alternativa para buscar juego asociado.

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Enner Valencia (11): le dio el título a Boca de manera agónica con un gol típico de 9.