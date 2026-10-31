Todo listo: horario confirmado de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro

La Conmebol hizo oficial el último detalle logístico que faltaba para la final que se jugará en Barranquilla.

La final de la Copa Sudamericana 2026 ya tenía fecha, sede y protagonistas. El sábado 21 de noviembre, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barraquilla, Colombia, Boca y Atlético Mineiro se medirán para definir a un nuevo campeón continental en el certamen de segundo orden de América del Sur.

Lo único que restaba saberse en lo que respecta a cuestiones logísticas era el horario. Este sábado, mientras el Xeneize se encuentra enfocado en el Superclásico, y Mineiro en revertir su mala racha actual, la Conmebol confirmó la hora del compromiso en el que se conocerá al nuevo campeón de la Sudamericana.

🗓️ Horario confirmado para la Final de la CONMEBOL #Sudamericana: @Atletico y @BocaJrsOficial jugarán el 21/11, en Barranquilla, a las 17:30, hora local 🇦🇷🏆🇧🇷 pic.twitter.com/9wJIEQxOaL — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) October 31, 2026

En concreto, la final entre Boca y los Galos se jugará el 21 de noviembre desde las 17:30 de Colombia, que serán las 19:30 de Argentina y de Belo Horizonte. A diferencia de lo que sucede en las finales a estadio único que implementó Conmebol, esta vez será más tarde de lo habitual debido al calor de Barranquilla.

Todo listo: ¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026?

Desde hace unos años que las finales de los certámenes continental son a partido único en sede neutral. La definición de la Copa Sudamericana 2026 será el sábado 21 de noviembre, desde las 17:30 locales (19:30 de Argentina) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia.

Los precios de las entradas de la final de la Copa Sudamericana

Cabecera Norte : 90 USD o 281.998 pesos colombianos. (12.000 entradas exclusivas para Boca).

: 90 USD o 281.998 pesos colombianos. (12.000 entradas exclusivas para Boca). Platea Oriental: USD 180 o 563.995 pesos colombianos.

USD 180 o 563.995 pesos colombianos. Platea Occidental: USD 250 o 563.995 pesos colombianos.

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El cuadro de la Copa Sudamericana