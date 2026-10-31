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Copa Sudamericana

Todo listo: horario confirmado de la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro

La Conmebol hizo oficial el último detalle logístico que faltaba para la final que se jugará en Barranquilla.

Horario confirmado de la final de la Copa Sudamericana
© SudamericanaHorario confirmado de la final de la Copa Sudamericana

La final de la Copa Sudamericana 2026 ya tenía fecha, sede y protagonistas. El sábado 21 de noviembre, en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barraquilla, Colombia, Boca y Atlético Mineiro se medirán para definir a un nuevo campeón continental en el certamen de segundo orden de América del Sur.

Lo único que restaba saberse en lo que respecta a cuestiones logísticas era el horario. Este sábado, mientras el Xeneize se encuentra enfocado en el Superclásico, y Mineiro en revertir su mala racha actual, la Conmebol confirmó la hora del compromiso en el que se conocerá al nuevo campeón de la Sudamericana.

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En concreto, la final entre Boca y los Galos se jugará el 21 de noviembre desde las 17:30 de Colombia, que serán las 19:30 de Argentina y de Belo Horizonte. A diferencia de lo que sucede en las finales a estadio único que implementó Conmebol, esta vez será más tarde de lo habitual debido al calor de Barranquilla.

Todo listo: ¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026?

Desde hace unos años que las finales de los certámenes continental son a partido único en sede neutral. La definición de la Copa Sudamericana 2026 será el sábado 21 de noviembre, desde las 17:30 locales (19:30 de Argentina) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia.

Los precios de las entradas de la final de la Copa Sudamericana

  • Cabecera Norte: 90 USD o 281.998 pesos colombianos. (12.000 entradas exclusivas para Boca).
  • Platea Oriental: USD 180 o 563.995 pesos colombianos.
  • Platea Occidental: USD 250 o 563.995 pesos colombianos.

El cuadro de la Copa Sudamericana

Lautaro Tiburzio
Lautaro Tiburzio
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