¡Boca campeón a lo Boca! El gol agónico de Valencia, la consagración de Paredes y el gran acierto del Vasco

El Xeneize se consagró campeón del fútbol argentino en la última jugada del partido gracias a un tanto de Enner Valencia. El equipo del Vasco Arruabarrena sufrió la presión, pero sacó chapa en el final para dejar con las ganas a Rosario Central. El análisis de una noche histórica.

Boca Juniors se consagró campeón del fútbol argentino con una cuota de dramatismo insuperable: en La Bombonera y en la última jugada del partido. Aunque hay que ser claros, el Xeneize estuvo a una jugada de vivir un escenario catastrófico en su propia casa.

El gol del campeonato tuvo a tres protagonistas fundamentales. Primero, Lautaro Blanco yendo siempre para adelante y tirando el centro; segundo, Di Lollo yendo a cabecear y forzando el error del arquero Borgogno, a quien se le escapó la pelota; y por último, Enner Valencia. El ecuatoriano jugó poco y metió pocos goles en el semestre, pero fueron determinantes: aquellos tres frente a Racing y el de esta noche que vale una estrella.

Un título con un peso histórico enorme en la política y el vestuario del club: es la primera estrella de Juan Román Riquelme como presidente, un logro que tardó casi cuatro años en llegar, y la primera coronación de Leandro Paredes como capitán del equipo.

El peso del partido y la mano del entrenador

Hay que decir las cosas como son: a Boca le pesó el partido. No se vio la mejor versión del equipo en este semestre. Pero también es cierto que es el mismo Boca que le ganó a River; en aquel Superclásico tampoco había brillado ni sido un gran equipo, pero se impuso con justicia. Hoy estuvo a punto de sucumbir ante la presión, pero no lo hizo y se lo llevó en el final.

En cuanto al banco de suplentes, el Vasco Arruabarrena tuvo aciertos y errores. El cambio que no salió bien fue la salida de Sebastián Villa, que era uno de los mejores de la cancha, para que ingrese un Flores que atraviesa un claro bajón futbolístico y no le aportó soluciones al equipo. Tampoco entró bien Aranda, a quien se lo notó falto de fútbol.

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Sin embargo, el DT acertó de lleno cuando el físico de Paredes ya no daba para más: mandó a la cancha a Valencia y el ecuatoriano le pagó con el gol del campeonato.

Los pibes sacaron la cara y el reconocimiento al DT

En medio de un trámite espeso, las figuras individuales empujaron al equipo. Milton Delgado la volvió a romper toda, agarrando la pelota y yendo para adelante, por momentos vistiéndose del propio Paredes. A su lado, Jagger Herrera demostró que tiene la fibra y el temple que exige la camiseta de Boca: con puro corazón llevó al equipo al frente cuando no muchos aparecían, tuvo un par de chances claras (incluyendo una tras un centro atrás de Azcacíbal) y estuvo muy cerca de convertir.

Pero si hay alguien que merecía esta estrella más que nadie, es el Vasco Arruabarrena. Él fue el ideólogo y el armador de un equipo que, en su momento, tenía a Edinson Cavani de “9” y a Herrera de “5”. El entrenador pateó el tablero, lo cambió todo y logró que rápidamente Boca sea campeón y vaya por más.

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El contexto de una definición de infarto

La nota de color de la jornada fue la localía. Sorprendentemente, La Bombonera no estuvo a la altura. La hinchada no fue ese Jugador Número 12 que empuja y gana partidos como en otras noches históricas. Aún así, el equipo se las arregló para bordarse la estrella.

La definición del torneo dejó secuelas en los rivales. A Argentinos Juniors le volvió a pesar el contexto y volvió a perder en una instancia clave. Por su parte, Rosario Central hizo los deberes y ganó su partido, pero se quedó con las ganas de dar la vuelta olímpica culpa del grito agónico de Valencia. Felicidades al Vasco. Felicidades a Boca, el justo campeón del fútbol argentino.