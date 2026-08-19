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COPA SUDAMERICANA

Montevideo City Torque 0-0 Tigre EN VIVO y ONLINE por la vuelta de los octavos de la Copa Sudamericana: minuto a minuto

Tras la victoria de los uruguayos en Buenos Aires, los equipos vuelven a enfrentarse por un boleto a los cuartos de final.

Torque y Tigre se juegan la clasificación.
© @catigreoficialTorque y Tigre se juegan la clasificación.

Por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, Tigre visita este miércoles a Montevideo City Torque en el Estadio Centenario. El duelo comenzará a las 21.30, contará con el arbitraje del ecuatoriano Guillermo Guerrero y se podrá sintonizar a través de DSports y DGO.

En el duelo de ida, en Victoria, Franco Pizzichillo anotó el único gol de la noche para darles una gran ventaja a los uruguayos, a quienes un empate les alcanza para clasificar. El vencedor enfrentará en la próxima ronda al sobreviviente entre Cienciano y Botafogo.

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Minuto a minuto

Las formaciones de City Torque y Tigre

MONTEVIDEO CITY TORQUE: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher; Ezequiel Busquets, Pablo Siles, Gonzalo Montes, Facundo Silvera, Esteban Obregón, Franco Pizzichillo; y Salomón Rodríguez. DT: Marcelo Méndez.

TIGRE: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Martín Garay, Jalil Elías; Mauro Méndez, Jabes Saralegui, Santiago López; e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Quién es el árbitro de Montevideo City Torque vs. Tigre

  • Árbitro: Guillermo Guerrero (ECU).
  • Asistente 1: Ricardo Baren (ECU).
  • Asistente 2: David Vacacela (ECU).
  • Cuarto árbitro: Bryan Loayza (ECU).
  • VAR: Gabriel González (ECU).
  • AVAR: Roddy Zambrano (ECU).

Así está el cuadro de la Copa Sudamericana

Agustín Vetere
Agustín Vetere
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