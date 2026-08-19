Montevideo City Torque 0-0 Tigre EN VIVO y ONLINE por la vuelta de los octavos de la Copa Sudamericana: minuto a minuto

Tras la victoria de los uruguayos en Buenos Aires, los equipos vuelven a enfrentarse por un boleto a los cuartos de final.

Por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, Tigre visita este miércoles a Montevideo City Torque en el Estadio Centenario. El duelo comenzará a las 21.30, contará con el arbitraje del ecuatoriano Guillermo Guerrero y se podrá sintonizar a través de DSports y DGO.

En el duelo de ida, en Victoria, Franco Pizzichillo anotó el único gol de la noche para darles una gran ventaja a los uruguayos, a quienes un empate les alcanza para clasificar. El vencedor enfrentará en la próxima ronda al sobreviviente entre Cienciano y Botafogo.

Minuto a minuto

Las formaciones de City Torque y Tigre

MONTEVIDEO CITY TORQUE: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher; Ezequiel Busquets, Pablo Siles, Gonzalo Montes, Facundo Silvera, Esteban Obregón, Franco Pizzichillo; y Salomón Rodríguez. DT: Marcelo Méndez.

TIGRE: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Martín Garay, Jalil Elías; Mauro Méndez, Jabes Saralegui, Santiago López; e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

Quién es el árbitro de Montevideo City Torque vs. Tigre

Árbitro: Guillermo Guerrero (ECU).

Asistente 1: Ricardo Baren (ECU).

Asistente 2: David Vacacela (ECU).

Cuarto árbitro: Bryan Loayza (ECU).

VAR: Gabriel González (ECU).

AVAR: Roddy Zambrano (ECU).

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