Argentina perdió la final con Paraguay y se quedó con la medalla de plata de los Juegos Suramericanos 2026

Este viernes por la tarde, la Selección Argentina se quedó con la medalla de plata de los Juegos Suramericanos 2026. En el encuentro correspondiente a la final, la Sub-19 cayó por penales contra Paraguay, tras igualar sin goles durante el tiempo regular. De esta manera, el combinado nacional terminó en el segundo puesto en el Estadio Marcelo Bielsa.

En una tanda apasionante, todos convirtieron sus remates menos uno. A raíz de que erró Leandro Olima, con un violento disparo que se fue por encima del travesaño, el elenco guaraní no perdonó y se consagró campeón del certamen. Vale resaltar que el juvenil de Atlético Tucumán quebró en llanto al malograr y sus compañeros lo consolaron.

¡LEANDRO OLIMA TIRÓ POR ARRIBA SU PENAL EN LA SERIE VS. PARAGUAY!



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Un dato importante a tener en cuenta es que es la cuarta vez que la Selección Argentina gana una medalla en los Juegos Suramericanos, por lo que no es un hito menor. En Rosario 1982 y Santiago de Chile 1986, se quedó con el oro en ambas oportunidades. Luego, en Santiago de Chile 2014 y Santa Fe 2026, ganó la plateada para completar su vitrina.

Argentina – Paraguay, por la final de los Juegos Suramericanos 2026. (Prensa AFA)

Cabe recordar que en el debut Argentina perdió 2-1 ante Paraguay, por lo que no tuvo el mejor arranque. Sin embargo, días más tarde le ganó 1-0 a Uruguay y empató 1-1 contra Venezuela. Luego, en las semifinales venció 1-0 a Perú y sacó boleto para disputar la final contra Paraguay, rival con el que había caído en su estreno absoluto.

El plantel de la Selección Argentina para los Juegos Suramericanos