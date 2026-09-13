Alineaciones de Tigre vs. Rosario Central por la Fecha 9 del Torneo Clausura 2026

Este domingo, el Matador y el Canalla se encuentran frente a frente en Victoria buscando tres puntos sumamente importantes.

Continúa desarrollándose la Fecha 9 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. En medio de ese panorama, este domingo, Tigre y Rosario Central se encuentran frente a frente con el objetivo en común de hacerse con un triunfo clave.

Se trata de un duelo completamente fundamental entre el Matador y el Canalla, puesto que se encuentran con los mismos puntos en la presente edición de la máxima categoría del fútbol argentino, batallando palmo a palmo por un lugar en los octavos de final.

Cabe destacar que el conjunto anfitrión acumula dos partidos sin victorias en el Torneo Clausura, ya que viene de empatar 0-0 con Barracas Central y de perder 2-1 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata. Por su parte, la visita lleva tres cotejos sin ganar por el campeonato local: 2-2 vs. Talleres de Córdoba, 1-2 vs. el propio Gimnasia y 1-1 ante Newell’s Old Boys de Rosario en el clásico.

Las probables formaciones de Tigre vs. Rosario Central

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Martín Garay, Bruno Leyes, Santiago López; Jabes Saralegui e Ignacio Russo.

Rosario Central: Jeremías Ledesma; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Alexis Soto; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Julián Fernández, Ángel Di María, Giovanni Cantizano; Enzo Copetti.

La previa de Tigre vs. Rosario Central

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Las posiciones del Torneo Clausura 2026