Conmebol no le permite jugar al elenco carioca en el Estadio São Januário porque no cumple con la capacidad establecida para esta instancia.

Desde que Vasco da Gama superó a Independiente Santa Fe por los cuartos de final de la Copa Sudamericana se sabía que no iba a poder jugar como local ante Boca por las semifinales en el Estadio São Januário. Eso se debe a que la Conmebol exige una capacidad mínima para 30 mil espectadores en esta fase y en el caso del estadio del elenco brasileño, la misma es de 20.419.

La intención de Vasco da Gama es que el partido de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana se dispute en el emblemático Estadio Maracaná, pero según pudo saber Bolavip, tanto Fluminense como Flamengo -que disputan la Libertadores- no quieren. De esta manera, la dirigencia del Vasco podría recurrir a la Justicia.

Otra alternativa para albergar el partido entre Vasco da Gama y Boca por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana es hacerlo en el Nilton Santos -de Botagofo- pero el Gigante de la Colina no tiene el deseo de jugar allí, por lo que todo se resolverá en los próximos días.

Cabe destacar que el partido podría jugarse en el Estadio Maracaná sin problemas ya que Fluminense lo utilizará el 14 de octubre y Flamengo el 22 del mismo mes, mientras que el partido entre Vasco da Gama y Boca será el martes 20.

Vasco da Gama en la previa del duelo ante Independiente Santa Fe. (Foto: Getty).

Cronograma de semifinales de la Copa Sudamericana

13/10 – Boca vs. Vasco da Gama (ida)

14/10 – Atlético Mineiro vs. Montevideo City Torque (ida)

20/10 – Vasco da Gama vs. Boca (vuelta)

21/10 – Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro (vuelta)

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El dinero acumulado de los cuatro semifinalistas de la Sudamericana

En lo que respecta a la Copa Sudamericana, el que más dinero lleva acumulado es Boca con 6.28.000 dólares, pero cabe destacar que 3.680.000 los acumuló en la Libertadores, certamen que comenzó jugando, pero que al quedar tercero en su zona tuvo que pasar a jugar la copa de segundo orden en importancia.

El dinero acumulado por los semifinalistas de la Sudamericana. (Foto: @Conmebol).

DATOS CLAVE

Vasco da Gama no jugará en São Januário por la capacidad mínima exigida.

no jugará en São Januário por la capacidad mínima exigida. Fluminense y Flamengo rechazan ceder el Maracaná a Vasco para enfrentar a Boca.

rechazan ceder el Maracaná a Vasco para enfrentar a Boca. Estadio Nilton Santos es la otra alternativa para las semifinales de Copa Sudamericana.