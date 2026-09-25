Comunicación AFA – Boca por Leonel Flores: disponible vs. Racing, posible debut internacional y cómo lo ve Scaloni

El pibe de Beccar será titular ante Racing, ya que regresó por unos días a Boca desde la Selección. Luego, volverá al predio de AFA, soñando con su estreno recién ante Burkina Faso.

Leonel Flores atraviesa un presente soñado. Con apenas cuatro meses de entrenamientos en la primera de Boca, el pibe de Beccar se convirtió en figura crucial para el equipo del Vasco Arruabarrena y se ganó un lugar en la convocatoria de Lionel Scaloni para la Selección Argentina.

Los entrenamientos y partidos de la Albiceleste en suelo nacional le permiten al punzante extremo de 19 años formar parte de ambas delegaciones. Desde el martes hasta el pasado jueves entrenó con la Selección, y tanto este viernes como el sábado lo hará con Boca, para ser parte del plantel que viajará a Rosario para enfrentar a Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El pibe será tenido en cuenta por el Vasco para el trascendetal clásico de este domingo y luego volverá al predio de AFA para sumarse nuevamente al seleccionado nacional, donde muy probablemente tendrá su debut internacional esta fecha FIFA.

De hecho, en TyC Sports revelaron que hubo comunicaciones entre Boca y AFA por la situación de Flores. Las charlas fueron entre Diego Markic y Walter Samuel, ayudantes de campo de Arruabarrena y Scaloni respectivamente. El CT del Xeneize quería saber cómo veían a su joya en los entrenamientos y la respuesta fue, según trascendió, gratamente positiva.

La fuente citada indicó que, como estaba previsto, Leonel Flores estará con el plantel de Boca hasta el domingo, para disputar el partido ante Racing en el Gigante de Arroyito. Luego, desde el lunes, volverá a la Selección Argentina para viajar a Córdoba para el amistoso ante Bolivia. De todas formas, no se espera su estreno ante los del altiplano.

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Debido a su salida transitoria a Boca para el partido de Copa Argentina, la intención de Lionel Scaloni es que Flores debute en la Albiceleste el próximo sábado 3 de octubre ante Burkina Faso, en un partido que se disputará en el Monumental.

Los números de Leonel Flores en Boca

Desde su debut en el primer equipo del Xeneize, el delantero de 19 años lleva disputados un total de 16 partidos, en los que marcó dos goles y aportó tres asistencias. Además, recibió tres tarjetas amarillas y no fue expulsado en 1167 minutos en cancha.

Puesto por puesto, los convocados de la Selección Argentina para los amistosos

Arqueros : Emiliano Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli y Santiago Beltrán.

: Emiliano Martínez, Juan Musso, Gerónimo Rulli y Santiago Beltrán. Laterales derechos : Agustín Giay y Santiago Simón.

: Agustín Giay y Santiago Simón. Defensores centrales : Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Valentín Gómez, Tomás Palacios y Nicolás Otamendi (solo ante Benín).

: Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Facundo Medina, Valentín Gómez, Tomás Palacios y Nicolás Otamendi (solo ante Benín). Laterales izquierdos : Nicolás Tagliafico y Román Vega.

: Nicolás Tagliafico y Román Vega. Volantes centrales : Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios y Equi Fernández.

: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios y Equi Fernández. Internos : Valentín Barco, Nicolás Paz, Tobías Andrada, Giovani Lo Celso (solo ante Benín) y Rodrigo De Paul (solo ante Benin).

: Valentín Barco, Nicolás Paz, Tobías Andrada, Giovani Lo Celso (solo ante Benín) y Rodrigo De Paul (solo ante Benin). Extremos : Franco Mastantuono, Giuliano Simeone, Matías Soulé, Nicolás González, Gianluca Prestianni, Leonel Flores y Lionel Messi (solo ante Benín).

: Franco Mastantuono, Giuliano Simeone, Matías Soulé, Nicolás González, Gianluca Prestianni, Leonel Flores y Lionel Messi (solo ante Benín). Delanteros de área: Julián Alvarez, Lautaro Martínez, José Manuel López y Santiago Castro.

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En síntesis