Alineaciones de Montevideo City Torque y Tigre para el partido por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Este miércoles, en el marco del partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2026, Montevideo City Torque y Tigre se encuentran frente a frente con el objetivo en común de obtener el boleto rumbo a los cuartos de final del propio certamen continental. Cabe destacar que, hace una semana, fue triunfo uruguayo por 1-0 en Victoria.

Por un lado, Montevideo City Torque llegó a esta etapa de la Copa Sudamericana luego de dejar en el camino a Defensor Sporting en la fase preliminar. Más tarde, lideró un grupo también compuesto por un peso pesado como Gremio de Porto Alegre, Deportivo Riestra y Palestino.

Por el otro, Tigre acude a este duelo en el mítico Estadio Centenario de la ciudad de Montevideo después de haber culminado en el segundo escalón de una zona liderada por Macará y también compuesta por América de Cali y Alianza Atlético. Más tarde, el Matador barrió a Nacional de Uruguay.

Las probables formaciones de Montevideo City Torque y Tigre

Montevideo City Torque: Franco Torgnascioli; Eduardo Agüero, Kevin Silva, Gary Kagelmacher; Ezequiel Busquets, Pablo Siles, Diogo Guzmán, Facundo Silvera, Esteban Obregón, Franco Pizzichillo; Salomón Rodríguez.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Martín Garay, Jalil Elías, Santiago López; Jabes Saralegui e Ignacio Russo.

La previa de Montevideo City Torque vs. Tigre

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El cuadro de la Copa Sudamericana