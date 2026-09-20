Alineaciones de Vélez vs. Tigre por la Fecha 10 del Torneo Clausura 2026

En el José Amalfitani, el Fortín y el Matador miden fuerzas con la misión en común de hacerse con tres puntos importantes.

Continúa desarrollándose la Fecha 10 del Torneo Clausura 2026 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol de Argentina. En medio de ese panorama, este martes, Vélez Sarsfield y Tigre se encuentran frente a frente con el Estadio José Amalfitani del barrio porteño de Liniers como testigo.

No es un detalle menor que el Fortín que dirige tácticamente Guillermo Barros Schelotto llega a este partido como uno de los principales animadores de la Zona A del certamen doméstico argentino y peleando paralelamente por la cima de la Tabla Anual.

Por su parte, el Matador de Victoria no goza de un presente tan auspicioso como su contrincante de turno, pero está peleando por un lugar entre los clasificados para los octavos de final del Torneo Clausura. Con un triunfo, escalará y se meterá entre los ocho de la Zona B.

Las probables formaciones de Vélez y Tigre

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Lisandro Magallán, Thiago Silvero, Elías Gómez; Claudio Baeza, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Lucas Robertone; Florián Monzón.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Joaquín Laso, Alan Barrionuevo, Nahuel Banegas; Tiago Serrago, Martín Garay, Jalil Elías, Santiago López; Jabes Saralegui e Ignacio Russo.

La previa de Vélez vs. Tigre

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Las posiciones del Torneo Clausura 2026