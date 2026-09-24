Atento Boca: Vasco da Gama anotó para la Copa Sudamericana a un jugador apuntado por Riquelme

El combinado carioca actualizó su lista de buena fe y así contará con una de las figuras del fútbol argentino en 2026.

Boca Juniors se mantiene vivo en todas las competencias de este segundo semestre y la Copa Sudamericana es uno de los principales objetivos. El elenco de Rodolfo Arruabarrena está a tres partidos de volver a levantar un trofeo internacional y se prepara para enfrentar a Vasco da Gama por un lugar en la gran final.

Para esta serie, el combinado carioca acaba de actualizar su lista de buena fe con la inclusión de Alan Lescano, proveniente de Argentinos Juniors en el último mercado de pases. El volante ofensivo llegó a cambio de 9 millones de dólares, incluyendo bonos por objetivos.

Será un duelo especial el del Pipa, ya que se trata de uno de los jugadores que Juan Román Riquelme intentó llevar para el Xeneize en los últimos períodos de transferencias. Ahora, estará en la vereda de enfrente, buscando el boleto a la definición de Barranquilla.

Quien fuera figura del fútbol argentino en los últimos años ya debutó con Vasco da Gama, con presencia en dos compromisos, e incluso llegó a gritar su primer tanto, de penal y en la goleada ante Coritiba.

Lescano será el único futbolista que estuvo recientemente en carpeta de Boca y que ahora defiende los colores de Vasco da Gama. También está Marino Hinestroza, el extremo colombiano que estuvo a un paso de convertirse en refuerzo del Xeneize desde Atlético Nacional y terminó dando marcha atrás para mudarse a Río de Janeiro.

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Cuándo son los partidos de Boca vs. Vasco da Gama

IDA – martes 13 de octubre a las 21.30 – La Bombonera

– martes 13 de octubre a las 21.30 – La Bombonera VUELTA – martes 20 de octubre a las 21.30 – Brasil, a confirmar estadio.

El cuadro de la Copa Sudamericana

Datos clave

Alan Lescano fue inscripto por Vasco da Gama para la Copa Sudamericana.

fue inscripto por Vasco da Gama para la Copa Sudamericana. El pase desde Argentinos Juniors costó 9 millones de dólares .

. Boca enfrentará a Vasco da Gama el 13 y 20 de octubre.