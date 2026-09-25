Moto GP confirmó el Gran Premio de Buenos Aires para 2027: todos los detalles

La organización dio a conocer el calendario oficial para la próxima temporada y habrá acción en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Confirmado: hay Gran Premio Ciudad de Buenos Aires. Después de largos meses de trabajos, en las últimas horas se ratificó la información. Esto se debe a que el Autódromo Oscar y Juan Gálvez albergará un fin de semana de pura acción del Moto GP, que se llevará a cabo durante el 9, 10 y 11 de abril de 2027, que caen viernes, sábado y domingo, respectivamente.

La edición del próximo año comienza el 7 de marzo en Buriram, Tailandia, pero apenas un mes más tarde arriba nuevamente a Argentina. De esta manera, significará la cuarta fecha del Campeonato y la segunda de Sudamérica, justo después de que se realice en Brasil. Ambos circuitos son los únicos de la región en el calendario del motociclismo.

El calendario del Moto GP 2027.

Cabe recordar que el Gobierno y la Ciudad trabajan en conjunto y llevan a cabo grandes obras en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez para adaptarlo a los estándares internacionales. El objetivo del Moto GP ya está cumplido, mientras que ahora buscan ser sede de la Fórmula 1 en 2028, lo que significaría organizar un fin de semana después de 30 años (1998).

Un dato importante a tener en cuenta es que hay un 60% de las obras terminadas, por lo que todo avanza a pasos gigantes. En estos días, el principal trabajo se está llevando a cabo en la pista. Además, vale resaltar que habrá nuevos boxes, accesos y sectores para el público, que lo ubicarán como el recinto más moderno de toda la región.

Autódromo Oscar y Juan Gálvez, de la Ciudad de Buenos Aires.

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Argentina mete presión para albergar la Fórmula 1

Lo cierto es que, hace unas semanas, Javier Milei habló en el Congreso Americano de la FIA. “Argentina está preparada para recibir a la Fórmula 1“, sentenció el Presidente. Pocos segundos después, redobló la apuesta y aseguró: “Queremos ver a Colapinto en el país“. Además, luego agregó: “Es momento de acelerar a toda máquina en esta dirección“.

Inmediatamente después, el dirigente político de La Libertad Avanza continuó con su descargo y manifestó: “El país nunca dejó de amar este deporte“. A su vez, recalcó el cambio que lleva a cabo en el país y fue ahí cuando expresó: “Lo único que falta es que el mundo volviera a mirarnos como sede de la máxima competición del automovilismo“.

Franco Colapinto, piloto argentino. (Getty Images)