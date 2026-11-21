Este sábado, Atlético Mineiro y Boca se miden por la final de la Copa Sudamericana 2026 para definir al nuevo campeón. El partido que se disputa en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, Colombia, comienza a las 19:30 horas (de Argentina) y ya se conocen todos los detalles para el encuentro estelar por el título.

Lo cierto es que el compromiso está a cargo de Andrés Matonte. Luego de analizar todo, la CONMEBOL designó al uruguayo de 38 años para ser el encargado de impartir justicia entre brasileños y argentinos, en un cotejo de alta temperatura. Así las cosas, será un equipo de colegiados de Uruguay, junto a algunos colaboradores de Paraguay.

Andrés Matonte, árbitro de la final de la Copa Sudamericana 2026. (Getty Images)

Un dato importante a tener en cuenta es que es la segunda final internacional que dirige en su carrera como colegiado. Esto se debe a que hace 3 años estuvo al frente de la Recopa Sudamericana 2023, cuando se enfrentaron entre sí Flamengo e Independiente del Valle. Debido a su reciente rendimiento, fue designado para este partido estelar.

A Boca lo dirigió nueve veces, siendo la más reciente en agosto de este año, cuando venció 4-0 a Recoleta por los octavos de final de esta Sudamericana. También fue el árbitro de la instancia previa, ante O’Higgins. En total, el Xeneize ganó 5 partidos, empató 3 (en dos ganó por penales -Racing y Palmeiras en la Libertadores 2023- y el restante lo perdió -Corinthians en la edición 2022) y apenas perdió uno.

Andrés Matonte, árbitro de la final de la Copa Sudamericana 2026. (Getty Images)

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En contraparte, no fueron tantas las oportunidades en las que arbitró al conjunto de Belo Horizonte. De hecho, Andrés Matonte dirigió en una ocasión a Atlético Mineiro. Aquella vez se remonta a la Copa Libertadores 2023, cuando el Galo le ganó 2-0 a Alianza Lima, por lo que el único recuerdo del uruguayo es positivo para el elenco brasileño.

El equipo arbitral completo de Mineiro – Boca

Árbitro principal: Andrés Matonte (URU)

Árbitro asistente 1: Nicolás Tarán (URU)

Árbitro asistente 2: Andrés Nievas (URU)

4to árbitro: Juan Benítez (PAR)

5to árbitro: Milciades Saldivar (PAR)

VAR: Antonio García (URU)

AVAR 1: Ulíses Mereles (PAR)

AVAR 2: Agustín Berisso (URU)

AVAR 3: Leodán González (URU)