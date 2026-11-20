¡Llegó el día! Este sábado, Atlético Mineiro y Boca se miden por la final de la Copa Sudamericana 2026 para definir al nuevo campeón. El partido que se disputa en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, Colombia, comienza a las 19:30 horas (de Argentina) y cuenta con el arbitraje de los uruguayos Andrés Matonte de principal y Antonio García (VAR).

El elenco de Belo Horizonte lleva 7 partidos sin ganar entre todas las competiciones, por lo que transita un presente complicado. En lo que respecta a este certamen, los brasileños vienen de eliminar a Montevideo City Torque en un global de 3-2 para llegar a esta instancia. Así las cosas, los dirigidos por Eduardo Domínguez quieren levantar el trofeo.

El Xeneize acumula 6 triunfos consecutivos, incluyendo el Superclásico con River, luego la consagración de la Tabla Anual y la reciente clasificación por Copa Argentina vs. Banfield. Por otro lado, venció agónicamente a Vasco da Gama (3-2) para avanzar a la final de la Copa Sudamericana. De esta forma, los de Rodolfo Arruabarrena buscan cortar los 18 años de sequía internacional.

Miguel Merentiel, Leandro Paredes y Lautaro Blanco, referentes de Boca. (Getty Images)

Las posibles formaciones de Atlético Mineiro y Boca

ATLÉTICO MINEIRO:

Everson; Natanael, Vitao, Ruan Tresoldi, Renan Lodi; Kevin Castaño, Igor Gomes o Alexsander; Tomás Cuello, Fred, Bernard; Borbas o Casierra.

BOCA JUNIORS: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

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El equipo arbitral en la final de la Copa Sudamericana

Árbitro principal: Andrés Matonte (URU)

Árbitro asistente 1: Nicolás Tarán (URU)

Árbitro asistente 2: Andrés Nievas (URU)

4to árbitro: Juan Benítez (PAR)

5to árbitro: Milciades Saldivar (PAR)

VAR: Antonio García (URU)

AVAR 1: Ulíses Mereles (PAR)

AVAR 2: Agustín Berisso (URU)

AVAR 3: Leodán González (URU)

Dónde ver Atlético Mineiro – Boca, por la final de la Copa Sudamericana

Para seguir en vivo la transmisión oficial del enfrentamiento entre Atlético Mineiro y Boca por la final de la Copa Sudamericana 2026, hay tres opciones disponibles. Esto se debe a que ESPN y DSports son los canales encargados del partido que define al nuevo campeón. Además, es transmitido por Disney Premium a través de la plataforma digital.

La previa de Atlético Mineiro – Boca

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El cuadro final de la Copa Sudamericana 2026