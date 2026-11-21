Este sábado, Atlético Mineiro y Boca se miden por la final de la Copa Sudamericana 2026 para definir al nuevo campeón. El partido que se disputa en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, de Barranquilla, Colombia, comienza a las 19:30 horas (de Argentina) y por eso en la previa se hizo el típico banderazo entre los hinchas argentinos.

¡El sentimiento de @BocaJrsOficial llegó a Barranquilla!



Así se vivió el banderazo de Boca Juniors en nuestra ciudad. Una hinchada que lleva sus colores en el corazón y que llegó para alentar al equipo de sus amores, a pocas horas de la gran final de la CONMEBOL Sudamericana. pic.twitter.com/X6ZPn0cwjp — Alcaldía de Barranquilla (@alcaldiabquilla) November 21, 2026

Como no podía ser de otra manera, el Xeneize realizó una movilización multitudinaria y trasladó miles de fanáticos desde distintas partes, que colmaron la ciudad. En ese sentido, el viernes por la noche y para palpitar el compromiso estelar que podría romper la sequía internacional, se llevó a cabo un encuentro entre los simpatizantes azul y oro.

Lo cierto es que hubo más de 40.000 hinchas de Boca en el banderazo en Barranquilla. Con el objetivo de acompañar al equipo en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, colmaron el Malecón del Río y pintaron la zona con sus colores. Obviamente, el grito de guerra hacía alusión a levantar el trofeo este sábado por la noche.

💙💛🇨🇴 ¡Desde el cielo de Barranquilla! El banderazo de @BocaJrsOficial. pic.twitter.com/vJPp4q3YlG — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) November 21, 2026

Un dato importante a tener en cuenta es que hay más de 8.000 kilómetros de distancia entre La Bombonera y Barranquilla, lo que significa que tuvieron que atravesar un extenso trayecto para llegar a destino. No solo eso, sino que además no hay vuelos directos, por lo que todos tuvieron que hacer escala en al menos una ciudad más, un verdadero periplo.

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Sin embargo, poco le importó la dificultad a los hinchas de Boca y coparon Malecon del Río con más de 40.000 personas que asistieron para el encuentro entre los fanáticos en la noche previa al partido decisivo. Allí, palpitaron la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro y pidieron por quedarse con el título y cortar 18 años de sequía internacional.