Alejandro Domínguez le confirmó a las federaciones el país elegido para albergar la próxima edición.

La Copa América ya tiene sede para su edición de 2028. Según el periodista Lauro Jardim (de O Globo), Alejandro Domínguez -presidente de la Conmebol– le reveló este viernes a las federaciones el país que albergará el certamen continental dentro de poco menos de dos años.

🚨 AGORA | Copa América de 2028 será novamente nos Estados Unidos



Alejandro Domínguez, presidente da Conmebol, repassou a informação às federações hoje, na reunião do Conselho da entidade.



O anúncio oficial será feito em breve.



🗞️ @JornalOGlobo | @laurojardim pic.twitter.com/MPpuA1UJCL — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) November 20, 2026

Tal como informó el citado periodista, el país elegido fue nuevamente Estados Unidos. De esta manera, EE.UU volverá a ser el anfitrión por segunda edición consecutiva, con el agregado de que viene de albergar el último Mundial de Clubes (2025) y la última Copa del Mundo (2026).

Gianni Infantino y Donald Trump con el trofeo de la Copa del Mundo (Getty Images)

Antecedente feliz para la Selección Argentina

La última vez que la Copa América se disputó en Estados Unidos fue en 2024 (edición más reciente) y la Albiceleste se consagró campeona luego de vencer a Colombia en la final.

Lionel Messi levanta el trofeo de la Copa América 2024 (Getty Images)

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En síntesis