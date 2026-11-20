Cada vez falta menos para que Boca se enfrente a Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2026 y así definir al nuevo campeón. En ese sentido, se ultiman detalles en ambos bandos y es por eso que Rodolfo Arruabarrena empieza a definir el equipo que saldrá desde el arranque y, contra todo pronóstico, hay una sorpresa y una preocupación.

Rodolfo Arruabarrena, entrenador de Boca.

Vale resaltar que el partido será este sábado 21 de noviembre a partir de las 19:30 horas de Argentina en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, ubicado geográficamente en la reconocida ciudad de Barranquilla, Colombia. Allí, con los uruguayos Andrés Matonte como árbitro principal y Antonio García como VAR, llegará la hora de la verdad.

Lo cierto es que, según pudo saber BOLAVIP, Tomás Aranda sería titular. Ya en óptimas condiciones tras superar la fractura de peroné, el ’10’ de Boca pica en punta para estar desde el arranque. Vale resaltar que jugó 26 minutos contra Defensa y Justicia y 34 ante Banfield, en los últimos dos sábados y luego entrenó con normalidad durante la semana.

Tomás Aranda, el ’10’ de Boca Juniors. (Getty Images)

En ese sentido, el juvenil le estaría ganando la pulseada a Alan Velasco, que venía siendo el dueño del puesto como enlace entre los mediocampistas y los delanteros. Además, Leonel Flores será suplente, como sucede desde que bajó su nivel individual, y será una alternativa que saltará al campo de juego en el segundo tiempo para los minuto finales.

Publicidad

Por otro lado, Santiago Ascacibar no entrenó a la par de sus compañeros durante el ensayo vespertino de este viernes. A raíz de los dolores y por precaución para evitar mayores riesgos, el volante mixto estuvo en el gimnasio acompañado del cuerpo técnico, para realizar trabajos de fuerza y no complicar su rodilla tras el esguince que sufrió.

Los futbolistas de Boca Juniors.

A su vez, cabe destacar que jugará Leandro Paredes. Aunque sigue entre algodones, el capitán de Boca liderará al equipo en la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro para intentar cortar la sequía internacional (desde 2008). Al mismo tiempo, Miguel Merentiel y Lautaro Blanco serán titulares, dos piezas fundamentales del Xeneize.

Publicidad

La formación de Boca ante Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa.