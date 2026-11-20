El capitán xeneize palpitó la final de la Copa Sudamericana y le devolvió la frase al DT rival.

Quedan menos de 24 horas para que Boca y Atlético Mineiro se vean las caras en la gran final de la Copa Sudamericana 2026. El compromiso, pautado para las 19:30 de este sábado 21 de noviembre en el Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, definirá al nuevo campeón del certamen internacional en un duelo que se anticipa muy reñido y parejo.

Como sucede en el día previo de cada final pautada por Conmebol, los entrenadores y capitanes de ambos equipos hablan con la prensa en conferencia de prensa, por lo que, en el caso de Boca, quienes tomaron la palabra fueron Leandro Paredes y Rodolfo Arruabarrena.

Entre sus múltiples declaraciones, el capitán xeneize aprovechó para hablar de la presión que siente en Boca en la previa de esta final, dándole una respuesta a Eduardo Domínguez, DT del Mineiro, quien días atrás le tiró la pelota al equipo argentino.

Sin embargo, Paredes dejó una contundente declaración al respecto: “No siento que tengamos presión. Trato de disfrutar y transmitirle tranquilidad a mis compañeros. Es verdad que hace mucho no se gana un título internacional y que esto es una final, pero somos un equipo que venimos en buen momento y hay que disfrutar de eso. Tenemos muchas chances de ganar si lo afrontamos de esa manera”.

Luego, enfatizó en que ese mensaje es el que baja constantemente a sus compañeros de equipo: “Trato de transmitirles siempre confianza, les digo que disfruten cada momento, que es único. No es fácil lo que Boca está logrando y les digo que lo disfruten, todo el tiempo“.

En sintonía, Paredes destacó que volvió a Boca por este tipo de partidos: “Siempre lo dije. Tenía la ilusión de volver joven para poder dar lo mejor, competir por cosas importantes y estamos cerca de eso, más allá de que ya conseguimos un título. Ojalá mañana podamos darle una alegría. Sin dudas es el partido más importante desde que volví a Boca“.

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"CON LA MISMA ILUSIÓN QUE EN TODA MI CARRERA" 🔵🟡



La respuesta de LEANDRO PAREDES a @marcosbonocore sobre la importancia de la final de CONMEBOL Sudamericana que afrontará con BOCA.



🗣️"La vivo igual que en toda mi carrera, con las mismas ganas e ilusión. Pero es especial… pic.twitter.com/6kfwV2dFzn — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) November 20, 2026

A modo de cierre, el capitán xeneize habló de cómo le afecta lo que se habla de él fuera de lo deportivo, en una semana en la que divulgaron rumores infundados: “No me influye, muy poco. Sabía antes de venir que iban a pasar esas cosas. Llego con mucha ilusión y muchas ganas, disfrtuando es estar acá y en una final”.

¿Qué había dicho Eduardo Domínguez?

Días previos al viaje a Colombia, el DT de Mineiro soltó: “Si pensás que tenemos presión por los últimos años que no se ganaron las finales a las que se llegó, Boca lleva 18 años sin ganar una final internacional“, Domínguez admitió en conferencia de prensa de cara a la final de la Sudamericana. “¿Quién tiene más presión? Recién llevaban 3 años que no ganaban nada dentro del país“.

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Las posibles formaciones de Boca y Mineiro

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Alan Velasco o Tomás Aranda, Miguel Merentiel y Sebastián Villa.

Atlético Mineiro: Everson; Natanael, Vitao, Ruan Tresoldi, Renan Lodi; Kevin Castaño, Igor Gomes o Alexsander; Tomás Cuello, Fred, Bernard; Thiago Borbas o Mateo Casierra.

Al detalle: ¿Cuándo y dónde se juega la final de la Copa Sudamericana 2026?

Desde hace unos años que las finales de los certámenes continental son a partido único en sede neutral. La definición de la Copa Sudamericana 2026 será el sábado 21 de noviembre, desde las 17:30 locales (19:30 de Argentina) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez, Barranquilla, Colombia.

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El equipo arbitral completo de Mineiro – Boca