Pese a que habían anunciado la compra de su pase hace semanas, la crisis financiera del club lleva a que una de sus figuras regrese a su ex equipo, el San José Earthquakes de la MLS.

Argentinos Juniors se encuentra transitando una grave crisis económica. A pesar de que los resultados deportivos acompañan, ya que el Bicho terminó tercero en la Tabla Anual, jugará Copa Libertadores y sueña con un título en los playoffs del Clausura, la situación financiera compromete seriamente al equipo de La Paternal.

En las últimas horas se confirmó la inhibición de parte de FIFA para los próximos tres mercados de pases, a menos que salde las cuentas con los equipos a los que le debe dinero. Por ese motivo, es muy probable que, en el próximo mercado de pases, se dé un éxodo de futbolistas para sanear las finanzas.

Bajo ese contexto, Argentinos recibió un nuevo revés con una de sus figuras: Hernán López Muñoz. A pesar de haber blanqueado en sus redes sociales que ejecutaron la compra de su pase al San José Earthquakes de la MLS, el equipo estadounidense no recibió ni un solo pago de ese 100% que había adquirido el conjunto porteño. Este viernes, llegó el reclamo formal.

Argentinos, inhibido y en crisis

Es que resulta que San José solicitó el retorno de López Muñoz y esperan que se sume al plantel a partir del 2 de enero del 2027, cuando comenzará la pretemporada de cara al año próximo. Argentinos había acordado un monto inferior al pactado previamente y no realizó los pagos correspondientes desde septiembre hasta la fecha.

Como consecuencia de esto, el Bicho perderá al sobrino nieto de Diego Armando Maradona de cara a la próxima temporada. La única posibilidad de frenar esta cuestión es si Argentinos consigue el dinero y paga el pase de López Muñoz antes de fin de año.

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Cómo puede Argentinos Jrs levantar la inhibición

Hay una salida a este nudo para el Bicho. Debido a la naturaleza de la sanción, que responde a compromisos impagos, la inhibición se levantará en cuanto el club salde su deuda

La gran incógnita es cómo hará la dirigencia de Cristian Malaspina para conseguir los fondos y levantar el bloqueo que le impide al Bicho reforzarse. Argentinos Juniors podría incorporar nuevos jugadores al plantel, siempre y cuando lleguen a La Paternal en condición de libres.

La inhibición llega días después de que el plantel del Bicho suspendiera su práctica del pasado sábado debido a la falta de pagos. Según pudo saber BOLAVIP, los pagos pendientes con los futbolistas y otros empleados del club incluyen hasta cuatro meses de sueldos adeudados. El Semillero del Mundo se encuentra en una situación crítica.

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Otras posibles salidas en el Bicho

Puede que López Muñoz no sean los únicos candidatos a dejar la institución. Según Esteban Edul, jugadores como Francisco Álvarez, Diego Porcel y Tomás Molina también podrían emigrar.

Brasil emerge como un posible destino para el joven delantero de 21 años, mientras que Molina (31), goleador del Torneo Apertura 2025, podría ser transferido a un equipo de Asia, con las ligas de países como Arabia Saudita o Emiratos Árabes Unidos entre las principales opciones. Álvarez, en tanto, vuelve a estar en el radar de River.

Las vueltas de la vida llevaron a que el Semillero del Mundo luzca como la feria americana del fútbol argentino, donde todos los jugadores del plantel del Bicho tienen precio y están a la venta.