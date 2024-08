San Lorenzo y Atlético Mineiro empataron 1 a 1 en un partido igualado y dejaron la serie de la CONMEBOL Libertadores abierta. Palpitando la revancha, Deyverson, uno de los refuerzos del Galo para esta temporada, se mostró muy confiado para obtener la clasificación en Brasil.

El picante delantero, que siempre mantuvo un perfil muy alto tanto dentro como fuera de la cancha, reveló que cruzó palabras con Gonzalo Luján en pleno partido, con chicanas en el medio.

“Su defensor me dijo: ‘Esto no es Flamengo. Esto es diferente, esto es San Lorenzo’. Después le dije: ‘Cálmate, compañero. No te preocupes, en el próximo partido jugarás en Brasil y verás que la diferencia es bastante grande“, reveló el atacante.

Deyverson y el día que le tiró un guiño a Boca

En 2023, en diálogo con Diario Olé, el ex-Palmeiras confesó sus ganas de llegar al Xeneize: “A ver… si un día me suena el teléfono y me dicen: ‘Deyverson, vení a jugar a Boca’. Pfff… Me gustaría porque soy un jugador de ir al frente, y veo que Boca tiene mucho de eso. Con todo el respeto que tengo para Cuiabá, club con el que tengo contrato, pero hablo por mi sueño de jugar en Boca“.

“Pfff, te lo juro por Dios, si gano una Libertadores con Boca sería un Deyverson de la hostia. Una locura de la hostia. Imaginate ser campeón de la Libertadores y llegar a la Bombonera con todos los hinchas cantando. Ojalá yo pueda jugar en Boca y ganar la Libertadores“, completó.

Cuándo se juega la revancha entre Atlético Mineiro y San Lorenzo

Tras la igualdad 1 a 1 en el Nuevo Gasómetro, Atlético Mineiro y San Lorenzo volverán a verse las caras el martes 20 de agosto a las 21:30 en el Arena MRV. El ganador del encuentro pasará a cuartos de final y, de empatar en los 90′, la serie se definirá por penales.