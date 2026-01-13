Desde el Fútbol Argentino se tomó la postura de exponer el factor económico como el motivo principal y fundamental para entender la hegemonía de los clubes brasileños en las últimas 7 ediciones de la Copa Libertadores. Es que desde el recordado título de River en el Santiago Bernabéu en adelante, solo hubo campeones afiliados a la CBF.

Claro, es que en su gran mayoría llegaron a la gloria máxima en el continente con futbolistas que tranquilamente podrían, en ese momento, haber estado jugando en Europa, pero que, ante una suculenta oferta de instituciones como, por ejemplo, Palmeiras o Flamengo (Fluminense y Botafogo fueron los otros clubes que también se consagraron en este periodo), se inclinaron por la opción de aterrizar a la liga del Pentacampeón Mundial.

Al respecto de esta tendencia que se instaló principalmente en la Argentina, haciendo ver a la Copa Libertadores como una misión imposible, el que se plantó para intentar rebatir esta premisa fue Diego Aguirre, entrenador de Peñarol, que si bien hace casi 39 años que no gana la competencia sudamericana, cree que es posible vencer a los brasileños.

“No creo que esa situación sea una excusa, nosotros ya no ponemos esa excusa. Creemos que se les puede ganar”, comentó el entrenador del conjunto carbonero, que en 2025 quedó afuera en Octavos de Final frente a Racing, pero que en 2024 eliminó a Flamengo en los Cuartos de Final (aunque en la Semifinal cayó con Botafogo, al sufrir un 5 a 0 en la ida).

En esa misma línea, aprovechó la conversación que mantuvo este lunes 12 de enero con la señal TyC Sports, para marcar la diferencia de Peñarol con los dos clubes más grandes de la Argentina: “No creo que los equipos brasileños tengan más poder económico que River o Boca”.

¿Cuándo es el sorteo de la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2026?

El próximo 18 de marzo, en la sede de la Conmebol en Luque, Paraguay, se estará llevando a cabo el sorteo con el que se confeccionarán los grupos de la Copa Libertadores 2026 (también de la Copa Sudamericana). De Uruguay, además de Peñarol, también participarán Nacional, Liverpool y Juventud. En tanto que los representantes de Argentina serán: Boca, Lanús, Platense, Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia de Mendoza, Rosario Central y Argentinos Juniors.

