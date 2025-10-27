Es tendencia:
Diego Aguirre rompió el silencio sobre el supuesto interés de Boca: “Simplemente eso”

El DT de Peñarol necesitó una sola frase para responder sobre la chance de emigrar al Xeneize en la próxima temporada.

Por Bruno Carbajo

Diego Aguirre, DT de Peñarol y vinculado con Boca.
El fútbol uruguayo se vio convulsionado en las últimas horas cuando el expresidente de Peñarol sentenció: “Claro que sé que Boca quiere a Diego Aguirre“. Acto seguido, fue cuestión de tiempo para que los rumores y especulaciones sobre un posible desembarco del entrenador manya en Brandsen 805 para suceder al cuerpo técnico de Claudio Úbeda, comenzaron a circular con fuerza. Y tras horas de incertidumbre, el protagonista rompió el silencio.

No le doy mucha trascendencia a las versiones“, sentenció Aguirre en diálogo con Punto Penal (Canal 10) y Polideportivo (Canal 12), buscando aplacar la controversia originada en Montevideo. “No le di ninguna importancia. Escuché una noticia, como hay tantas, y simplemente eso. No hay nada que me saque la cabeza de lo que tenemos acá, los partidos que vienen y las finales“, agregó, centrado en el cierre de año con Peñarol.

La contundente frase del entrenador busca desactivar las alarmas en un momento clave para el Manya en el campeonato local, donde marcha líder del Clausura, a cuatro puntos de su escolta, Nacional.

De todas formas, el rumor parece que seguirá flotando en el aire. Y es que desde la propia institución no le cerraron definitivamente las puertas al sondeo de Boca. Al menos así lo demostró el actual presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, quien si bien mencionó desconocer si el acercamiento xeneize “es una oferta o un interés“, sembró ciertas dudas al posponer la cuestión. “No es algo que me inquiete porque será un tema para el verano“, confirmó en Esto es Fútbol (Carve Deportiva).

Como si fuera poco, también le trasladó cierta responsabilidad al propio entrenador. “Diego decidirá lo que quiera hacer y lo que haga lo vamos a respetar. Sería extraño, pero no lo descarto“, sentenció.

Aunque, insistió en mostrarse optimista con la continuidad de Aguirre. “Conociéndolo, no se le cruza por la cabeza hoy nada de eso con todo lo que Peñarol se está jugando. Es más, hasta me ha pedido jugadores para el año que viene“, cerró. Por el momento, la danza de nombres, junto a lo que puede ser un movido mercado de pases, recién estaría comenzando.

DATOS CLAVE

  • Diego Aguirre (Peñarol) es vinculado a Boca para suceder a Claudio Úbeda.
  • Aguirre declaró: “No le doy mucha trascendencia a las versiones”.
  • Ignacio Ruglio (presidente) dijo que la decisión “será un tema para el verano”.
