Mariano Closs no dudó ante el supuesto interés de Boca por Diego Aguirre: “Soy medio parcial”

A lo largo de las últimas horas, desde Uruguay sorprendieron a todos los hinchas de Boca porque dejaron entrever que Diego Aguirre, actualmente en Peñarol, es el principal candidato para reemplazar a Miguel Ángel Russo tras su fallecimiento.

Si bien Claudio Úbeda se quedó con el puesto, al menos hasta fin de año, todavía no está asegurado que en 2026 continúe al frente. Pero más allá de los técnicos que son del agrado de Juan Román Riquelme, durante las últimas horas en Uruguay comenzó a circular la información de que Aguirre tiene serias chances de arribar. Y de esto se hizo eco el conductor Mariano Closs.

Desde la ciudad brasileña de Río de Janeiro, donde se alista para relatar la primera semifinal de la Copa Libertadores entre Flamengo y Racing, el periodista de 55 años analizó el presente del Xeneize y se expresó sobre la posibilidad de que el charrúa con pasado en San Lorenzo pueda ser el sucesor de Russo: “Tengo un cariño muy grande por Diego, que ojalá vuelva a dirigir en Argentina. Soy medio parcial en este sentimiento de tenerlo como laburante en el medio argentino. Es un tipazo“, manifestó.

El nacido en Florida fue categórico con su postura, y por la relación que mantiene con el montevideano de 60 años, tiene un gran interés de que retorne al país en el que dirigió entre 2016 y 2018. Sin embargo, no reveló si le gustaría que llegue al Xeneize o a otro equipo que esté en búsqueda de un estratega.

Tweet placeholder

Claudio Úbeda sigue en Boca hasta fin de año

Boca todavía tiene desafíos importantes por cumplir en este 2025 y la dirigencia confía en que Claudio Úbeda podrá lograrlos: el principal es ganar el Torneo Clausura, pero también asegurar su participación en la Copa Libertadores de 2026 y para eso debe quedar entre los primeros tres de la tabla anual.

Publicidad

Publicidad

ver también La verdad detrás del posible arribo de Nahitan Nandez y Dybala a Boca para jugar la Copa Libertadores 2026

ver también Dos ex Boca llamaron a Fabra para que vaya a jugar con ellos al fútbol colombiano: “Me molestan”

Cabe recordar que al Xeneize le quedan por jugar cuatro partidos de la temporada regular y, hasta el momento, está fuera de los ocho que clasifican a octavos del Clausura y también fuera de la zona de clasificación a la Libertadores en la anual. Los rivales que quedan son: Barracas Central, Estudiantes de La Plata, River y Tigre.